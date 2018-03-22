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Кернес задекларировал более 24 млн гривен дохода за 2017 год

НовостиПолитика    22.03.2018 - 15:31
Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)
Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)

Кернес указал в декларации более 43 млн гривен наличных средств

Мэр Харькова Геннадий Кернес задекларировал более 24 млн гривен дохода за 2017 год. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций.

Так, Кернес указал в е-декларации жилой дом в Харькове, номер в харьковской гостинице "Националь", коллекцию часов, инвалидное кресло-коляску с электроприводом за 101,6 тыс. гривен и инвалидную коляску за 86,9 тыс. гривен.

Кроме того, согласно е-декларации.ю заработная плата Кернеса, полученная по основному месту работы в 2017 году составила 598 989 гривен, еще почти 23,4 млн гривен дохода Кернес получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) составил 179 350 гривен, также Кернес указал в е-декларации 81 646 гривен процентов от вкладов в банках Таким образом, доход Кернеса за 2017 год составил 24 149 096 гривен.

Также Кернес указал в декларации акции "Харьковоблэнерго", "Реал-Банка", а также инвестиционные сертификаты ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" Паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд "Блинд".

Также в е-декларации Кернес указал 43 207 746 гривен сбережений наличными, а также средства, размещенные на банковских счетах: 13 123 964 гривен, 19 930 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2016 год Кернес задекларировал коллекцию часов, инвалидное кресло и почти 39 млн гривен наличных. Заработная плата Кернеса за 2016 год составила 230 641 гривен.

НАПК начало проверку е-деклараций 6 нардепов Петренко задекларировал свыше 4,3 млн гривен дохода за 2017 год
Темы: Электронные декларации чиновников    Теги: Геннадий Кернес, декларация
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