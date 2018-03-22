Кернес вказав у декларації понад 43 млн гривень готівки

Мер Харкова Геннадій Кернес задекларував понад 24 млн гривень доходу за 2017 рік. Відповідні дані розміщені в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Так, Кернес вказав у е-декларації житловий будинок у Харкові, номер у харківському готелі "Національ", колекцію годинників, інвалідне крісло-коляска з електроприводом за 101,6 тис. гривень та інвалідну коляску за 86,9 тис. гривень.

Крім того, відповідно до е-декларації заробітна плата Кернеса, отримана за основним місцем роботи у 2017 році склала 598 989 гривень, ще майже 23,4 млн гривень доходу Кернес отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) склав 179 350 гривень, також Кернес вказав у е-декларації 81 646 гривень процентів від вкладів у банках. Таким чином, дохід Кернеса за 20176 рік склав 24 149 096 гривень.

Також Кернес вказав в декларації акції "Харківобленерго", "Реал-Банку", а також інвестиційні сертифікати ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Блінд".

Також у е-декларації Кернес вказав 43 207 746 гривень заощаджень готівкою, а також кошти, розміщені на банківських рахунках: 13 123 964 гривень, 19 930 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 2016 рік Кернес задекларував колекцію годинників, інвалідне крісло і майже 39 млн гривень готівки. Заробітна плата Кернеса за 2016 рік склала 230 641 гривень.