Кернес второй год подряд возглавляет рейтинг украинских мэров по уровню доверия

Действия Кернеса поддерживают 75% харьковчан

Мэр Харькова Геннадий Кернес занял первое место среди мэров украинских городов по уровню удовлетворенности населения работой городских голов. Об этом свидетельствуют результаты четвертого муниципального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института в 2018 году, передает пресс-служба политсилы.

Как отмечается, исследование фиксирует отношение граждан к местному самоуправлению и муниципальным услугам.

В этом году, согласно результатам опроса, 75% харьковчан поддерживают действия Кернеса. По сравнению с прошлогодним опросом, уровень поддержки мэра Харькова вырос еще на 3%.

На втором и третьем местах по этому показателю – Ивано-Франковск и Мариуполь, с результатами доверия к городским головам 73% и 71% соответственно.

Также Харьков вошел в тройку лидеров по одобрению работы горсовета – 63% опрошенных харьковчан довольны деятельностью местной исполнительной власти.

Тройку лучших советов в Украине по уровню доверия граждан в этом году возглавил Мариуполь с результатом в 65%, второе место заняла Харьковский городской совет из 63% поддержки, а орган местного самоуправления Ивано-Франковска замыкает тройку лидеров с уровнем поддержки в 62%.

Четвертый муниципальный опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился в 22 областных центрах Украины, а также в городах Мариуполь и Северодонецк. Исследование базируется на выборке из более 19 тысяч респондентов.