Кернес другий рік поспіль очолює рейтинг українських мерів за рівнем довіри

Дії Кернеса підтримують 75% харків'ян

Мер Харкова Геннадій Кернес посів перше місце серед мерів українських міст за рівнем задоволеності населення роботою міських голів. Про це свідчать результати четвертого муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту в 2018 році, передає прес-служба політсили.

Як наголошується, дослідження фіксує ставлення громадян до місцевого самоврядування та муніципальних послуг.

У цьому році, згідно з результатами опитування, 75% харків'ян підтримують дії Кернеса. Порівняно з торішнім опитуванням, рівень підтримки мера Харкова виріс ще на 3%.

На другому і третьому місцях за цим показником Івано-Франківськ та Маріуполь, з результатами довіри до міських голів 73% і 71% відповідно.

Також Харків увійшов у трійку лідерів по схваленню роботи міськради – 63% опитаних харків'ян задоволені діяльністю місцевої виконавчої влади.

Трійку кращих рад в Україні за рівнем довіри громадян у цьому році очолив Маріуполь з результатом 65%, друге місце посіла Харківська міська рада з 63% підтримки, а орган місцевого самоврядування Івано-Франківська замикає трійку лідерів з рівнем підтримки в 62%.

Четверте муніципальне опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилось в 22 обласних центрах України, а також в містах Маріуполь та Сєвєродонецьк. Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 тисяч респондентів.