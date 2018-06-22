Кернес: погром в харьковской мэрии был попыткой захвата госучреждения

Кернес уверен, что погром мало был похож на хулиганство

Полиция должна изменить статью по погрому в мэрии Харькова и квалифицировать нападение как "попытку захвата государственных и общественных зданий". Об этом на своей странице в Facebook заявил городской голова Харькова, избранный от Партии "Відродження", Геннадий Кернес.

"Относительно того, что по вчерашнему погрому в мэрии полиция возбудила дело по "хулиганке". Я категорически против. Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами. Мы будем бороться за то, чтоб статья была изменена на "попытку захвата государственных и общественных зданий". Это моя принципиальная позиция. Вчерашний погром мало был похож на хулиганство", – написал мэр Харькова.

Напомним, 20 июня в Харькове неизвестные лица бросили дымовую шашку и распылили газ в здание городского совета. Позже произошли столкновения. От распыления газа пострадало более сотни человек. Две сотрудницы попали в больницу.

Событиям, произошедшим в харьковском горсовете, дал оценку Джон Хувейн, исполнительный директор американской компании "Guliani Security & Safety" ("GSS"), занимающейся созданием в Харькове первого в Украине Городского ситуационного центра.

Атаку неизвестными городского совета он охарактеризовал, как "покушение на демократию", поскольку городской совет – это символ демократии.

"Люди, которые принимают решения в стенах мэрии, были избраны харьковчанами, и подвергать опасности их работу, работу многих других сотрудников и просто граждан – недопустимо", – отметил Джон Хувейн.

Фото: vidrodzhennya.org.ua

Специалист по безопасности считает, что ситуация должна была повлечь за собой эффективное реагирование всех служб, и рассказал, как можно было бы предотвратить произошедшие беспорядки. Ведь именно с этой целью в Харькове создают Городской ситуационный центр.

"Относительно вчерашней ситуации. Например, вы знаете, что у вас заседание городского совета, вы уже можете сразу понять, что вам нужно. Вы понимаете, где должна стоять скорая, полиция, спасатели, вы проектируете эту ситуацию и ее предотвращаете. И это проектирование происходит в ситуационном центре. Самое основное, чего мы добьемся в результате, – понимание действий каждой из служб", – отметил Джон Хувейн.

Отметим, американская компания "GSS" более 20 лет занимается вопросами внутренней и внешней безопасности. Одно из основных направлений ее деятельности – консультирование городов в сфере безопасности. В рамках харьковского проекта ранее состоялась встреча городского головы Геннадия Кернеса и советника президента США, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

21 июня члены депутатской группы "Партія "Відродження" направили обращения в адрес генерального прокурора Украины Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием дать оценку событиям, произошедшим в Харькове 20 июня.