Кернес: погром у харківській мерії був спробою захоплення держустанови

Кернес впевнений, що погром мало був схожий на хуліганство

Поліція повинна змінити статтю за погрому у мерії Харкова і кваліфікувати напад як "спробу захоплення державних і громадських будівель". Про це на своїй сторінці в Facebook заявив міський голова Харкова, обраний від Партії "Відродження", Геннадій Кернес.

"Щодо того, що з вчорашнього погрому в мерії поліція порушила справу за "хуліганство". Я категорично проти. Вчорашній шабаш міг обернутися людськими жертвами. Ми будемо боротися за те, щоб стаття була змінена на "спробу захоплення державних і громадських будівель". Це моя принципова позиція. Вчорашній погром мало був схожий на хуліганство", – написав мер Харкова.

Нагадаємо, 20 червня у Харкові невідомі особи кинули димову шашку і розпорошили газ у будівлю міської ради. Пізніше відбулися зіткнення. Від розпилення газу постраждало більше сотні людей. Дві співробітниці потрапили в лікарню.

Подіям, що відбулися у харківській міськралі, дав оцінку Джон Хувейн, виконавчий директор американської компанії "Guliani Security & Safety" ("GSS"), що займається створенням у Харкові першого в Україні Міського ситуаційного центру.

Атаку невідомими міської ради він охарактеризував, як "замах на демократію", оскільки міська рада – це символ демократії.

"Люди, які приймають рішення у стінах мерії, були обрані харків'янами, і наражати на небезпеку їх роботу, роботу багатьох інших співробітників і просто громадян – неприпустимо", – зазначив Джон Хувейн.

Фото: vidrodzhennya.org.ua

Фахівець з безпеки вважає, що ситуація повинна була спричинити за собою ефективне реагування всіх служб, і розповів, як можна було б запобігти відбулися заворушення. Адже саме з цією метою в Харкові створюють Міський ситуаційний центр.

"Щодо вчорашньої ситуації. Наприклад, ви знаєте, що у вас засідання міської ради, ви вже можете зрозуміти, що вам потрібно. Ви розумієте, де повинна стояти швидка, поліція, рятувальники, ви проектуєте цю ситуацію і їй запобігаєте. І це проектування відбувається в ситуаційному центрі. Саме основне, чого ми досягнемо в результаті, – розуміння дій кожної із служб", – зазначив Джон Хувейн.

Зазначимо, американська компанія "GSS" понад 20 років займається питаннями внутрішньої і зовнішньої безпеки. Одне з основних напрямків її діяльності – консультування міст у сфері безпеки. В рамках харківської проекту раніше відбулася зустріч міського голови Геннадія Кернеса і радника президента США, колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані.

21 червня члени депутатської групи "Партія "Відродження" направили звернення на адресу генерального прокурора України Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою дати оцінку подіям, що відбулися в Харкові 20 червня.