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Кернес планирует вернуться в Харьков к концу декабря

Харьков, Вторник 08 декабря 2020 00:16
Кернес планирует вернуться в Харьков к концу декабря
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в город к 30 декабря. Он все еще проходит лечение после коронавируса.

Об этом сообщил бизнесмен и друг политика Павел Фукс.

По его словам, он разговаривал с Кернесом.

"Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - сообщил Фукс.

Напомним, ранее первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес должен вернуться для участия в первой сессии нового горсовета, которая пройдет до 20 декабря.

Как сообщали в Харьковском горсовете, Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий коронавируса. У него были повреждены 70 процентов легких.

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