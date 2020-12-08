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Кернес планує повернутися в Харків до кінця грудня

Харків, Вівторок 08 грудня 2020 00:16
Кернес планує повернутися в Харків до кінця грудня
Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в місто до 30 грудня. Він все ще проходить лікування після коронавірусу.

Про це повідомив бізнесмен і друг політика Павло Фукс.

За його словами, він розмовляв з Кернесом.

"Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома", - повідомив Фукс.

Нагадаємо, раніше перший заступник мера Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес повинен повернутися для участі у першій сесії нової міськради, яка пройде до 20 грудня.

Як повідомили у Харківській міськраді, Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків коронавірусу. У нього було пошкоджено 70 відсотків легенів.

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