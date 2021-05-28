"Кернел" обвиняют в "недружественном" поглощении "Агродома"

"В 2019 году между СП "Агродом" и "Кернел Групп" было заключено соглашение об обеспеченном заеме. Однако, в 2020 году, сразу после трагической гибели Валерия Давыденко, контроль над 76% "Агродома" перешел к структурам и лицам, связанным с "Кернел групп". Никакой компенсации за потерянные корпоративные права мать Валерия Давиденко, которой принадлежали указанные акции, не получила. "Кернел" присвоил себе доходы от урожая 2020 года, которые оцениваются в $25-32 млн. В то же время, впервые в истории "Агродома" в отчетных документах были задекларированы убытки и рост долга до 1,3 млрд грн", - комментируют ситуацию юристы семьи Давиденко.

Жена погибшего депутата Людмила Давиденко также считает важным недавнее заявление министра агрополитики Романа Лещенко, который анонсировал применение санкций СНБО против земельных махинаторов.

"Фактическая "аннексия" активов и ресурсов СП "Агродом" холдингом "Кернел Групп" является примером вопиющей несправедливости. Считаем, что заявленная государственной властью позиция является важным сигналом для всех фермеров, страдающих от вседозволенности агробаронов. Нам нужны цивилизованные отношения на рынке сельскохозяйственного производства! Мы готовы предоставить все необходимые подтверждения несправедливого захвата предприятия холдингом Веревского. Готовые направить материалы непосредственно в СНБО. Уверены, что этих материалов будет достаточно для того, чтобы "Кернел Групп" оказалась под санкциями", - отметила Давыденко.

Она настаивает на полном возвращении корпоративных прав законному владельцу и компенсации ущерба, нанесенного "Кернел групп" после установления контроля этим холдингом над СП "Агродом".