"Кернел" і NASA провели супутниковий аудит українських полів: чому це важливо і які результати

Як працює супутниковий аудит полів

Співпраця "Кернел" з міжнародною науковою ініціативою NASA Harvest перейшла від етапу передачі даних до перших вимірюваних результатів.

Дослідницька група за участю Страсбурзького університету, ЄБРР та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) завершила тестування технології супутникового моніторингу сівозміни на українських полях.

Мета проєкту - створити цифровий інструмент, який дозволяє дистанційно підтверджувати дотримання сталих агропрактик за кілька років. Це важливо для агровиробників, адже спрощує залучення фінансування від міжнародних партнерів та роботу на ринку ЄС.

Для калібрування технології "Кернел" передавав дані з 87 полів, які є пілотом власного вуглецевого проєкту компанії та вже проходять незалежну міжнародну валідацію.

Це дозволило порівняти результати супутникового аналізу з фактичними даними про культури та польові операції.

Що показав аналіз українських полів

Науковці проаналізували поля “Кернел” у Сумській та Чернігівській областях та відтворили історію сівозмін за кілька років та зафіксували використання сталих практик.

Наприклад, частка випадків, коли на одному полі два роки поспіль вирощувалася одна й та сама культура, скоротилася з 16,5% у 2017-2020 роках до 0,8% у 2021-2025 роках.

На більшості досліджуваних полів сформувалася послідовна ротація різних культур. Простіше кажучи, така регулярна зміна допомагає зберігати родючість ґрунту та зменшувати ризики погіршення його здоров’я.

Як технологія допоможе аграріям і що далі

Для аграріїв та фінансового сектору розробка вирішує головний біль аудиту - підтверджувати історію конкретного поля за кілька років буде простіше та дешевше. Адже зʼявляється цифрове підтвердження на основі супутникових даних.

Це відкриває прямий шлях до сталого фінансування, роботи з міжнародними покупцями, сертифікації та виконання законодавчих вимог ЄС.

У перспективі такі рішення зможуть використовувати не лише агровиробники, а й банки, урядові інституції та інші учасники ринку, яким необхідно перевіряти сталість виробництва.

Керівниця напрямку сталого розвитку “Кернел” Марта Трофімова зазначила, що компанія на власному досвіді знає, наскільки складно підтверджувати сталі агропрактики.

"Тому для нас важливо, щоб досвід, який сьогодні отримує "Кернел", допомагав створювати рішення для всього ринку. Українським агровиробникам потрібні прості та надійні способи підтверджувати дотримання ринкових вимог і європейських стандартів", - говорить вона.

“Саме в цьому ми бачимо практичну цінність такої співпраці", - підкреслила Трофімова.

Наступний етап тестування охопить ще більш складні параметри: визначення способів обробітку ґрунту та площ під сидеральними і покривними культурами.

У перспективі розробники планують маcштабувати систему супутникового аналізу на всю Україну.

Додамо, що NASA Harvest - консорціум NASA з питань глобального продовольчого балансу та сільського господарства.

Програма впроваджує супутникові спостереження та розробляє аналітичні інструменти для оцінки врожайності, структури посівів і сталості агровиробництва, які застосовуються урядами, міжнародними організаціями та фінансовими інституціями.