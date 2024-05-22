За кермом під градусом? Що загрожує водієві за п'яну їзду
В Україні на сьогодні за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння загрожує тільки адміністративна відповідальність. Однак не маленька.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Для написання матеріалу використовувався Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Зміст:
- Штраф за водіння у нетверезому стані
- Чи є кримінальна відповідальність
- Конфіскація автомобіля
- Які ще є штрафи
В адміністративному кодексі передбачені такі покарання за керування напідпитку:
Штраф за водіння у нетверезому стані
Сьогодні штрафи за водіння нетверезим дуже великі і можуть становити від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, залежно від тяжкості порушення. Якщо поліція доведе, що водій п'яний, йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік.
При цьому якщо водій буде спійманий за кермом напідпитку вдруге за рік, штраф збільшиться до 34 тисяч гривень і він буде позбавлений прав на три роки. За третє порушення протягом року штраф було збільшено до 51 тисячі гривень та водій може втратити права на десять років.
Чи є кримінальна відповідальність
Кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому вигляді передбачено лише у разі ДТП, внаслідок якого водій отримав тілесні ушкодження чи загинув.
Конфіскація автомобіля
При цьому у воєнний час автомобілі можуть бути конфісковані після першого випадку водіння у нетверезому стані, але адміністративне законодавство передбачає, що можливість конфіскації поширюється. лише на друге та третє порушення протягом року.
Які ще є штрафи
Крім водіння в стані алкогольного сп'яніння, існує кілька інших штрафів, пов'язаних із вживанням алкоголю і водінням автомобіля.
Штраф у розмірі 3400 гривень за передачу права керування автомобілем особі, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння
За відмову пройти медичний огляд на предмет визначення стану сп'яніння передбачено штраф, еквівалентний штрафу за керування авто у нетверезому стані (від 17 до 51 тисячі гривень і від 1 до 10 років позбавлення прав).
Водночас водії, які вживають заборонені речовини, наркотики й алкоголь після аварії, будуть оштрафовані на 34 тисячі гривень і позбавлятимуться прав строком на три роки.
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