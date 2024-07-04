ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Керманич збірної Німеччини запровадив серйозну заборону для господарів Євро-2024

Берлін, Четвер 04 липня 2024 12:29
UA EN RU
Керманич збірної Німеччини запровадив серйозну заборону для господарів Євро-2024 Фото: Бундестім перед одним із поєдинків європейської першості (x.com/DFB_Team)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер національної команди Німеччини Юліан Нагельсманн придумав неоднозначне правило для своїх підопічних до завершення чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

36-річний фахівець увів заборону футболістам бачитися з дівчатами та дружинами. Бан на побачення діятиме до кінця Євро-2024.

Досі кохані підопічних Нагельсманн мали дозвіл на відвідування табору збірної. Утім, тренерський штаб вирішив позбавити їх такого права після виходу Бундестім у чвертьфінал. Нагельсманн прагне, щоб футболісти національної команди зосередилися на протистоянні з Іспанією.

Збірна Німеччини зустрінеться з "Фурією Рохою" 5 липня. Матч відбудеться в Штутгарті. Частина оглядачів охрестила прийдешній поєдинок 1/4 фіналу Євро-2024 завчасним фіналом.

Бундестім виграла групу A турніру, набравши 7 очок. У рамках 1/8 фіналу Німеччина впевнено здолала збірну Данії з голами Гаверца та Мусіали.

До слова, раніше УЄФА склав підбірку претендентів на гол 1/8 фіналу Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024 Збірна Німеччини
NEWS
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція