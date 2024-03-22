У керівництві Республіканської партії виступили проти усунення спікера Джонсона

Керівництво Республіканської партії США виступає проти ідеї про звільнення з посади спікера Палати представників Майка Джонсона.

Про це заявила голова конференції Республіканської партії Палати представників Еліза Стефанік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Вона не підтримала спробу члена Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін відсторонити спікера Палати представників Майка Джонсона від займаної посади.

"Спікер Джонсон продовжує працювати з усіма членами республіканської конференції, і сьогодні ми щойно здобули перемогу", - сказала Стефаник.

Відповідаючи на запитання про її реакцію, Стефаник додала, що не збирається давати жодних відповідей на запитання преси і сказала, що зосереджена на роботі у своєму окрузі.

Що передувало

Раніше член Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників США.

Видання пише, що це сталося на тлі невдоволення з приводу законопроєкту про державне фінансування.

Також CNN пише, що Палата представників повинна буде розглянути це питання протягом двох законодавчих днів після її визнання. Сьогодні в другій половині дня палата йде на двотижневу перерву. На запитання CNN про свою реакцію Джонсон не відповів, а просто відмахнувся рукою.