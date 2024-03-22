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В руководстве Республиканской партии выступили против отстранения спикера Джонсона

США, Пятница 22 марта 2024 19:02
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В руководстве Республиканской партии выступили против отстранения спикера Джонсона Архивное фото: Элиза Стефаник (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководство Республиканской партии США выступает против идеи об увольнении с должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Об этом заявила глава конференции Республиканской партии Палаты представителей Элиза Стефаник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Она не поддержала попытку члена Республиканской партии Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона от занимаемой должности.

"Спикер Джонсон продолжает работать со всеми членами республиканской конференции, и сегодня мы только что одержали победу", - сказала Стефаник.

Отвечая на вопрос о ее реакции, Стефаник добавила, что не собирается давать никаких ответов на вопросы прессы и сказала, что сосредоточена на работе в своем округе.

Что предшествовало

Ранее член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей США.

Издание пишет, что это произошло на фоне недовольства по поводу законопроекта о государственном финансировании.

Также CNN пишет, что Палата представителей должна будет рассмотреть этот вопрос в течение двух законодательных дней после ее признания. Сегодня во второй половине дня палата уходит на двухнедельный перерыв. На вопрос CNN о своей реакции Джонсон не ответил, а просто отмахнулся рукой.

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