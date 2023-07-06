Керівника "Київміськбуду" відсторонили від посади і проведуть аудит компанії

"На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обов'язків", - написав він.

За його словами, також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

"Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами", - додав Кличко.

Що таке "Київміськбуд"

"Київміськбуд" - це велика українська будівельна компанія, яка є оператором ринку нерухомості. Вона займається будівництвом та продажем квартир в новобудовах Києва.

Вона пропонує широкий каталог об'єктів для продажу, включаючи квартири в різних районах Києва та області. Компанія орієнтована на потреби громадян із середнім рівнем доходів.

До складу холдингу "Київміськбуд" входить 38 організацій, а 80% акцій належать місту Києву.