У Керчі після нічних вибухів спалахнула пожежа: супутникові знімки

Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про потужні вибухи у Керчі цієї ночі. На тлі цього російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

У мережі також писали про роботу російської протиповітряної оборони. Гауляйтери також заявляли про роботу ППО у Криму.

Моніторингова група "Кримського вітру" опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксована пожежа на околицях Керчі. Як зазначається, поки невідомо, що де саме спалахнув вогонь.

Фото: супутники зафіксували пожежу у Керчі (t.me/Crimeanwind)

Також "Кримський вітер" не виключає, що у Керчі міг бути пошкоджений зенітний комплекс "Панцир-С1", але підтвердження цього немає.