У Керчі після нічних вибухів спалахнула пожежа: супутникові знімки

У Керчі на сході тимчасово окупованого Криму в ніч на 16 серпня лунали вибухи. Після цього у місті зафіксували пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про потужні вибухи у Керчі цієї ночі. На тлі цього російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.
У мережі також писали про роботу російської протиповітряної оборони. Гауляйтери також заявляли про роботу ППО у Криму.
Моніторингова група "Кримського вітру" опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксована пожежа на околицях Керчі. Як зазначається, поки невідомо, що де саме спалахнув вогонь.
Фото: супутники зафіксували пожежу у Керчі (t.me/Crimeanwind)
Також "Кримський вітер" не виключає, що у Керчі міг бути пошкоджений зенітний комплекс "Панцир-С1", але підтвердження цього немає.
В ніч на 16 серпня в окупованому Криму було гучно. Вибухи чули відразу у кількох містах, зокрема у Севастополі, Керчі, Чорноморському.
Російські окупанти та пропагандисти відразу заявили про нібито атаку, а також про роботу ППО. Вночі закрили Кримський міст, його роботу відновили лише зранку. Перед мостом спостерігалася черга.
У мережі писали, що нібито у Керчі був "приліт" а горі Мітрідат, де стояв комплекс ППО "Панцир-С1". Також у соцмережах зазначали, що нібито були уражені поромна переправа у порту Керчі та катер у Чорноморському.
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