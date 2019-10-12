Кенийский бегун первым в истории пробежал марафон быстрее двух часов

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон быстрее двух часов. В частности, спортсмен в Вене 12 октября преодолел дистанцию ​​в 42 км 195 м за 1 час 59 минут и 40,2 секунды, передает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что данный рекорд Кипчоге не будет признан официальным мировым рекордом марафона, поскольку это не были открыты соревнования, и кениец использовал специальную команду атлетов, которые сменяли друг друга.

На протяжении всей дистанции Кипчоге помогали постоянно сменявшиеся пейсмейкеры, которые бежали впереди кенийца, помогая ему придерживаться заданной скорости и уменьшая сопротивление воздуха.

Напомним, Татьяна Воротилина, украинская теннисистка с протезом правой ноги, преодолела марафон Wizz Air Kyiv City, который проходил на выходных в столице Украины. Спортсменка пробежала расстояние в 42 километра и установила рекорд Украины.