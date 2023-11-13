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У Кенії відправили всіх у вихідний для посадки 100 млн дерев

Кенія, Понеділок 13 листопада 2023 20:34
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У Кенії відправили всіх у вихідний для посадки 100 млн дерев Фото: кенійці отримали відпустку для посадки дерев (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У рамках боротьби зі зміною клімату кенійців відправили на вихідний. Таким чином влада планує провести висадку 100 млн саджанців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Уряд направив у державні розплідники близько 150 мільйонів саджанців. А кожного кенійця закликали посадити принаймні два дерева, які можна отримати безкоштовно.

Очікується, що до кінця сезону дощів у грудні буде висаджено 500 мільйонів дерев.

У Кенії також запустили спеціальний застосунок Jaza Miti, щоб реєструвати вид рослин, їхню кількість і дату посадки. Він також допоможе людям обрати найбільш підходящі ділянки для кожного виду дерев.

Ініціатива покликана допомогти в боротьбі зі зміною клімату. За словами міністра навколишнього середовища Соіпана Туя, вихідний дозволить "кожному кенійцю долучитися до ініціативи".

Попри те, що кенійці загалом були раді цій ініціативі, вони все ж розкритикували уряд, який нещодавно скасував заборону на вирубку у державних лісах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у світі може повністю зникнути рідкісний вид птахів - їх лишилося всього 5.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, які милі тварини опинилися під загрозою повного зникнення.

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