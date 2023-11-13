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В Кении отправили всех в выходной для посадки 100 млн деревьев

Кения, Понедельник 13 ноября 2023 20:34
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В Кении отправили всех в выходной для посадки 100 млн деревьев Фото: кенийцы получили отпуск для посадки деревьев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В рамках борьбы с изменением климата кенийцев отправили на выходной. Таким образом власти планируют провести высадку 100 млн саженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Правительство направило в государственные питомники около 150 миллионов саженцев. А каждого кенийца призвали посадить по крайней мере два дерева, которые можно получить бесплатно.

Ожидается, что до конца сезона дождей в декабре будет высажено 500 миллионов деревьев.

В Кении также запустили специальное приложение Jaza Miti, чтобы регистрировать вид растений, их количество и дату посадки. Оно также поможет людям выбрать наиболее подходящие участки для каждого вида деревьев.

Инициатива призвана помочь в борьбе с изменением климата. По словам министра окружающей среды Соипана Туя, выходной позволит "каждому кенийцу присоединиться к инициативе".

Несмотря на то, что кенийцы в целом были рады этой инициативе, они все же раскритиковали правительство, которое недавно отменило запрет на вырубку в государственных лесах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в мире может полностью исчезнуть редкий вид птиц – их осталось всего 5.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, какие милые животные оказались под угрозой полного исчезновения.

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Кения климатолог
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