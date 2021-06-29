Кения получит 13 млн доз вакцины Johnson & Johnson для ускорения прививочной кампании

Кения получит первую партию из 13 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в августе. Правительство страны намерено ускорить национальную кампанию вакцинации населения.

Об этом заявил президент Кении Ухуру Кениата, передает агентство Reuters .

По его словам, правительство Кении намерено ускорить национальную кампанию вакцинации от коронавируса, поскольку в стране очень мало людей получили прививку от COVID-19.

"К 2022 году мы проведем вакцинацию всего взрослого населения 26 миллионов кенийцев", - сказал Кениата.

По данным министерства здравоохранения страны, из 47 млн кенийцев первую дозы прививки от коронавируса получили около одного миллиона человек, более 300 тысячи были полностью вакцинированы.

Президент Кении также отметил, что правительство страны заключило сделку на получение 13 млн доз вакцины Johnson & Johnson по цене 10 млн доз.