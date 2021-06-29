ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кения получит 13 млн доз вакцины Johnson & Johnson для ускорения прививочной кампании

Новина українською →
Найроби, Вторник 29 июня 2021 20:57
Кения получит 13 млн доз вакцины Johnson & Johnson для ускорения прививочной кампании Фото: Кения получил 13 млн доз вакцины Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кения получит первую партию из 13 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в августе. Правительство страны намерено ускорить национальную кампанию вакцинации населения.

Об этом заявил президент Кении Ухуру Кениата, передает агентство Reuters.

По его словам, правительство Кении намерено ускорить национальную кампанию вакцинации от коронавируса, поскольку в стране очень мало людей получили прививку от COVID-19.

"К 2022 году мы проведем вакцинацию всего взрослого населения 26 миллионов кенийцев", - сказал Кениата.

По данным министерства здравоохранения страны, из 47 млн кенийцев первую дозы прививки от коронавируса получили около одного миллиона человек, более 300 тысячи были полностью вакцинированы.

Президент Кении также отметил, что правительство страны заключило сделку на получение 13 млн доз вакцины Johnson & Johnson по цене 10 млн доз.

Напомним, в середине января в Кении выявили 16 новых штаммов коронавируса. Они имеют уникальный характер и до этого не встречались в других частях мира.

Отметим, по данным на 29 июня в Кении официально зарегистрировано 183 тысячи случаев заболевания COVID-19 и более 3,6 тысячи летальных исходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцина Кения
NEWS
В Украине запускают бета-тест COVID-сертификатов: как записаться
В Украине запускают бета-тест COVID-сертификатов: как записаться
DAILY
Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом