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В Кении автобус унесло речным течением: более 20 пассажиров погибли

Автор: Наталья Скороход

В Кении автобус с пассажирами перевернулся в реку и его унесло течением. В результате более 20 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EWN.

Автобус перевозил пассажиров на свадебную церемонию в округе Китуи. Он упал в реку Энзиу, примерно в 200 километрах к востоку от столицы Найроби.

Свидетели отмечают, что водитель пытался сориентироваться в бушующих водах и пересечь затопленную реку перед тем, как

Нескольким пассажирам удалось избежать гибели. По словам губернатора Китуи Чарити Нгилу, было спасено 12 человек, в том числе четверо детей. Она также отметила, что в салоне автобуса до сих пор находятся тела утонувших. Их тела планируют достать из реки в воскресенье.

"Трупов, которые уже были извлечены прямо сейчас, больше 23. У нас в автобусе больше тел", - сказала она.

Сколько именно человек находились в автобусе на момент трагедии, пока неизвестно.

Напомним, что в Турции автобус врезался в эвакуатор. В результате пострадали 14 человек.

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