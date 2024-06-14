Кемерон запропонував затримувати танкери, що перевозять російську нафту по світу

За його словами, Велика Британія тісно співпрацює з країнами Європейського Союзу. Зокрема у питання введення санкцій проти російських компаній та осіб, які допомагають продовжувати війну в Україні.

"Ми також будемо полювати на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій", - сказав Кемерон.

Санкції проти російської нафти

Санкції проти російської нафти є ключовим інструментом тиску, який західні країни використовують для обмеження Росії у фінансуванні військових дії в Україні. З 5 грудня 2022 року ЄС запровадив ембарго на імпорт російської сирої нафти морським шляхом. З 5 лютого 2023 року це ембарго було розширене на нафтопродукти.

США також ввели повну заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

Санкції призвели до значного зниження експорту російської нафти до країн Заходу, змушуючи Росію шукати нові ринки збуту, зокрема в Азії. Або шукати способи обійти санкції.

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