Кемерон натякнув Німеччині, що передача далекобійних ракет Україні - не ескалація

За словами міністра, на кожному етапі союзників України попереджали, що надання певної зброї - зокрема протитанкових засобів, танків та далекобійної артилерії - буде розцінено Росією як ескалація.

Міністр зазначив, що в результаті цієї ескалації так і не сталося.

"Якщо ви допомагаєте країні захищатися від незаконної та абсолютно невиправданої агресії, то ніщо не заважає вам допомогти Україні відвоювати свою територію", - розповів глава МЗС.

Він підкреслив, що доки Захід "не виявиться в ситуації, коли солдат НАТО вбиває російського солдата, це не буде ескалацією".

При цьому Кемерон відмовився розповідати, чи чинить Британія тиск на Німеччину з метою почати постачання ракет Taurus в Україну.

"Коли мова заходить про далекобійну зброю, я можу говорити лише про британський досвід того, наскільки ефективною була ця зброя", - додав міністр.

Бербок, відповідаючи на запитання про Taurus для України, заявила, що це не слід обговорювати публічно.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить Німеччину про початок постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Проти такої передачі виступає канцлер Олаф Шольц. За його словами, для того, щоб Україна використовувала такі ракети, нібито потрібна присутність німецьких солдатів на місці. Він боїться, що це може призвести до участі Німеччини у війні з Росією.

Також канцлер побоюється, що "при неправильному використанні" німецькі ракети можуть завдати ударів по Москві.

Більш детально про те, чи Україна отримає такі ракети, - у матеріалі РБК-Україна.