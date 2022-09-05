Кельн передал Днепру очередную партию гуманитарной помощи

Немецкий город Кельн передал в Днепр два микроавтобуса с гуманитарной помощью для переселенцев. Также для больниц Днепра поступили 4 паллета лекарств различного профиля и медицинских комплектов.

В рамках заключенных договоренностей о сотрудничестве в середине лета Кельн уже передал Днепру укомплектованный реанимобиль, генераторы и гуманитарные пакеты. Со своей стороны, Днепр готов и в дальнейшем работать над укреплением этих партнерских отношений, подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

"Я хочу сказать слова благодарности прежде всего госпоже мэру Генриетте Рекер, жителям города Кельн и всем, кто нас поддерживает. Мы установили побратимские отношения недавно, но это уже вторая партия гуманитарной помощи. Все это будет использовано по назначению", - заявил он.