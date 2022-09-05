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Кельн передал Днепру очередную партию гуманитарной помощи

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Понедельник 05 сентября 2022 13:29
Кельн передал Днепру очередную партию гуманитарной помощи Фото: Кельн передал Днепру очередную партию гуманитарной помощи (пресс-служба мфыськради)
Автор: Илона Свиридова

Немецкий город Кельн передал в Днепр два микроавтобуса с гуманитарной помощью для переселенцев. Также для больниц Днепра поступили 4 паллета лекарств различного профиля и медицинских комплектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

В рамках заключенных договоренностей о сотрудничестве в середине лета Кельн уже передал Днепру укомплектованный реанимобиль, генераторы и гуманитарные пакеты. Со своей стороны, Днепр готов и в дальнейшем работать над укреплением этих партнерских отношений, подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

"Я хочу сказать слова благодарности прежде всего госпоже мэру Генриетте Рекер, жителям города Кельн и всем, кто нас поддерживает. Мы установили побратимские отношения недавно, но это уже вторая партия гуманитарной помощи. Все это будет использовано по назначению", - заявил он.

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Днепр Гуманитарная помощь
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