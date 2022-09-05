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Кельн передав Дніпру чергову партію гуманітарної допомоги

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Понеділок 05 вересня 2022 13:29
Кельн передав Дніпру чергову партію гуманітарної допомоги Фото: Кельн передав Дніпру чергову партію гуманітарної допомоги (прес-служба мфыськради)
Автор: Ілона Свиридова

Німецьке місто Кельн передало до Дніпра два мікроавтобуси з гуманітарною допомогою для переселенців. Також для лікарень Дніпра надійшли 4 палети ліків різного профілю та медичних комплектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

Загалом в рамках укладених домовленостей про співпрацю в середині літа Кельн вже передав Дніпру укомплектований реанімобіль, генератори та гуманітарні пакунки. Зі свого боку, Дніпро готовий і надалі працювати над укріпленням цих партнерських відносин, наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

"Я хочу сказати слова подяки насамперед пані меру Генрієтті Рекер, мешканцям міста Кельн і всім, хто нас підтримує. Ми встановили побратимські відносини нещодавно, але це вже друга партія гуманітарної допомоги. Усе це буде використано за призначенням", - заявив він.

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Дніпро Гуманітарна допомога
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