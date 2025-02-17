Келлог цього місяця обговорить гарантії безпеки України з європейськими чиновниками, - Bloomberg

Спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог найближчими днями зустрінеться з європейськими чиновниками. Обговорення буде зосереджене на гарантіях безпеки для України та участі Європи в мирних переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація президента США Дональда Трампа шукає шляхи для посилення гарантій безпеки для України, залучаючи до процесу своїх європейських союзників. Питання стосуються внеску Європи у стримування Росії та можливої участі військ ЄС у рамках майбутніх мирних угод.

США прагнуть дізнатися, наскільки готові європейські партнери надавати свої збройні сили для підтримання миру в Україні, а також які ресурси вони можуть запропонувати для посилення переговорних позицій Києва.

Спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог, має зустрітися з європейськими чиновниками для обговорення цих питань найближчими днями. За словами європейських дипломатів, Келлог збирається зібрати думки союзників перед тим, як представити варіанти президенту.

Обговорення стали більш актуальними після того, як лідери ЄС були здивовані намірами Трампа почати переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Незабаром після цього планується зустріч офіційних осіб США і Росії в Саудівській Аравії.

Європейські лідери, зі свого боку, ризикують опинитися осторонь процесу, який може істотно вплинути на баланс безпеки на континенті в майбутньому. Цього тижня група європейських політиків збереться в Парижі, щоб виробити спільну відповідь на дії США.

Серед можливих рішень - новий великий оборонний пакет для України. Велика Британія також готова надати свою підтримку, і прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв направити британські миротворчі війська в Україну, якщо це буде необхідно для мирного врегулювання.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав європейських лідерів серйозно поставитися до зміцнення оборонного потенціалу континенту, щоб ефективно протистояти загрозам з боку Росії.

Він зазначив, що Польща не відправлятиме свої війська на Україну, але запропонує матеріально-технічну підтримку тим країнам, які візьмуть на себе миротворчу роль.

США також посилюють тиск на Росію, звернувшись до своїх союзників із проханням надати додаткове обладнання для України та більш ефективно забезпечувати дотримання санкцій, спрямованих проти Росії та її партнерів.

Крім того, США хочуть дізнатися, чи зможуть європейські країни надати Україні доступ до більшої кількості ринків, якщо вона продовжить рух у бік членства в ЄС.