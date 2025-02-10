Келлог незабаром покаже Трампу плани припинення війни в Україні: Bloomberg дізналося деталі

За словами джерел видання, на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка розпочнеться в п'ятницю, Келлог збиратиме думки офіційних осіб, а також робитиме те саме під час візитів до Києва та інших європейських столиць. Водночас Келлог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки.

Semafor раніше вже повідомляло, що Келлог готує варіанти для Трампа. Джерела Bloomberg зазначили, що це б підготувало підґрунтя для проведення главою Білого дому прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп раніше заявляв, що готовий безпосередньо поговорити з Путіним, щоб покласти край майже трирічній війні, і раніше пригрозив новими санкціями, якщо російський диктатор не піде на переговори.

Очікується, що він обговорить з європейськими чиновниками їхню готовність узяти на себе ініціативу з надання стримувальних сил для забезпечення того, щоб будь-яке мирне врегулювання зберігалося. І хоч США навряд чи нададуть війська для цих ситуацій, але Штати могли б надати інші форми підтримки.

Також очікується, що Келлог закличе союзників витрачати більше на оборону, чого Трамп неодноразово вимагав. Щодо тиску на Москву, деякі європейські чиновники радять США посилити заходи проти російського енергетичного сектору, включно зі зниженням стелі цін на нафту та використанням заморожених російських активів.