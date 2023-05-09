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Якби Росії вдалося захопити Україну, наступним був би Казахстан, - Данілов

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Вівторок 09 травня 2023 20:25
Якби Росії вдалося захопити Україну, наступним був би Казахстан, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Якби Росія змогла захопити Україну, то наступною країною, на яку б вона напала, став би Казахстан. Диктатор Володимир Путін не зупинився б лише на нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни (захопити - ред.), то наступним був би Казахстан. Більш того, він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами", - сказав Данілов.

Він також зазначив, що нині ніякого успіху Росія у війні проти України не має.

"Те, що стосується фронту, то Бахмут, який вони вже скільки намагаються захопити, але це місто нашої честі, нашої гордості та наших героїв. Вони навіть на це не спромоглися", - підкреслив секретар РНБО.

Данілов також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та білоруського диктатора на парад до Москви.

"Не знаю, що їх спонукало туди приїхати. Подивимося, як далі будуть розгортатися події", - сказав він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов висміяв найкоротший військовий парад в Москві з нагоди 9 травня.

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