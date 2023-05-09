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Если бы России удалось захватить Украину, следующим был бы Казахстан, - Данилов

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 20:25
Если бы России удалось захватить Украину, следующим был бы Казахстан, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Если бы Россия смогла захватить Украину, то следующей страной, на которую она напала, стал бы Казахстан. Диктатор Владимир Путин не остановился бы только на нашем государстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны (захватить - ред.), то следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами", - сказал Данилов.

Он также отметил, что сейчас никакого успеха у России в войне против Украины нет.

"То, что касается фронта, то Бахмут, который они уже сколько пытаются захватить, но это город нашей чести, нашей гордости и наших героев. Они даже этого не смогли", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также прокомментировал визит президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и белорусского диктатора на парад в Москву.

"Не знаю, что их побудило туда приехать. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события", - сказал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высмеял самый короткий военный парад в Москве по случаю 9 мая.

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Российская Федерация Казахстан Алексей Данилов Война России против Украины
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