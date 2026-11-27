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Про ситуацію на фронті: Україна має певні успіхи та ініціативу на окремих напрямках, зокрема завдяки операціям із застосуванням сучасних технологій. Водночас на Покровському напрямку перевага залишається за противником.

Втрати Росії: Збільшення втрат РФ Фірсов пов'язує з масовим застосуванням дронів, які дозволяють виявляти та атакувати противника практично на всій лінії зіткнення.

Про війну майбутнього: Через 3-5 років бойові дії можуть суттєво змінитися. Військові дедалі ширше застосовуватимуть автономні системи та штучний інтелект для аналізу даних, розвідки й управління безпілотниками.

Про досвід України для Європи: Український досвід війни може стати основою нової архітектури європейської безпеки. Фірсов вважає, що Європа має усвідомити загрозу та активніше залучати Україну до оборонних процесів.

Військові в політиці: Ветеранський та військовий досвід сам по собі не гарантує компетентності в державному управлінні. Майбутніх політиків із військового середовища потрібно готувати.

Ситуація на фронті

– Багато сьогодні говорять про російські удари по тилу та інфраструктурі. Але ключові події відбуваються саме на фронті. Яка зараз ситуація, які тенденції ви бачите та як можуть розвиватися події?

– Зараз не найскладніші часи. Інколи складається враження, що ми маємо ініціативу. І це враження правдиве.

Ми, зокрема, у Третьому армійському корпусі, в угрупованні військ, яке створювали разом з Андрієм Білецьким, проводили операцію "Вівальді". За її результатами вдалося забрати понад 250 квадратних кілометрів. Важко пояснити людям, наскільки це масштабна територія – приблизно третина Києва. Це архіскладна операція, під час якої доводилося робити, здавалося б, неможливе, застосовуючи сучасні засоби, наземні роботизовані комплекси та дрони.

Але, наприклад, на Покровському напрямку ініціатива більше у ворога. Там постійно шалені вибухи. Коли падає авіабомба вагою близько тонни, її відчувають усі навколо. Людей, які перебувають поруч, може контузити навіть на відстані близько 100 метрів. У таких умовах дуже важко воювати.

Тому я б сказав, що є певні оптимістичні моменти: фронт складно, але тримається; у нас є ініціатива; ми можемо повертати свою територію, і це сотні квадратних кілометрів. Водночас відкрився ще один фронт – війна в повітрі, війна за логістику, за можливість пересування, за застосування дронів і протидію їм. Там зовсім інша ситуація.

Чому зросли втрати росіян і як змінилася роль дронів

– За повідомленнями фахівців та експертів, втрати росіян за період від початку року збільшилися: якщо раніше йшлося приблизно про 30 тисяч людей на місяць, то зараз – про 50 тисяч. Як ви думаєте, завдяки чому нам вдалося досягти такого результату? Що змінилося?

– Це дуже просто. Ворог намагається атакувати та захопити територію. Наприклад, хоче забрати якусь посадку. Це можливо лише завдяки піхотному просуванню та штурмам.

На початку війни ми бачили великі групи росіян – по 30, по 50 людей, величезні скупчення. Потім їх ставало дедалі менше. Зараз це двоє, троє, четверо росіян.

Дронів настільки багато, що ти все бачиш. У командира бригади чи батальйону є своя лінія, є пункт управління, багато вікон, на яких постійно відображається, хто і куди рухається. Є розвідувальні дрони, є ударні FPV, які можуть фактично наздогнати будь-кого.

Відповідь на ваше запитання – велика кількість дронів. Для порівняння: наприкінці 2023 року президент озвучив, що ми маємо виготовити приблизно мільйон дронів. Тоді була дискусія, багато це чи мало. Мільйон здавався величезною цифрою.

Зараз, думаю, тільки цього року в Україні вироблять близько 8-9 мільйонів дронів. І це лише повітряні FPV. Це не бомбери, не крила, не перехоплювачі. Інших типів дронів ще більше. Уявіть масштаб виробництва. Станом на зараз це працює на нашу користь, тому що ми контролюємо цю лінію та можемо перешкоджати просуванню противника.

Єгор Фірсов (фото РБК-Україна)

Якою буде війна через 3-5 років

– Дрони стали одним із головних факторів цієї війни. Технології розвиваються буквально на наших очах. Яким ви бачите наступний етап розвитку безпілотних технологій?

– Я б говорив не лише про безпілотні технології, а й про штучний інтелект. Скажіть, ви або хтось із вашого оточення користується GPT чи іншими системами штучного інтелекту?

– Так, звичайно.

– Уявіть, що зараз робот може за кілька секунд зробити дизайн презентації, написати чи перевірити текст, проаналізувати фінансову таблицю. Тоді виникає запитання: чому робот не може аналізувати дані у військовій сфері?

Не обов'язково йдеться про те, щоб він сам стріляв. Він може аналізувати дані, дешифрувати інформацію, знаходити противника, визначати цілі, аналізувати застосування тих чи інших дронів.

Уявіть, ми виготовили майже 10 мільйонів дронів. Усі вони кудись летіли. Це величезний масив даних: один вразив ціль, інший не долетів, третій знищив техніку. Усе це може аналізувати штучний інтелект.

Зараз відбувається приблизно те саме, що свого часу під час створення ядерної бомби. Тепер тенденція до того, щоб полем бою керував, зокрема, штучний інтелект. Це не історія про завтра чи наступний місяць. Але суттєву перевагу отримає той, хто першим опанує цю технологію.

Зараз у Збройних силах лише зароджуються такі тенденції. Я думаю, що в цій ініціативі ми на крок попереду росіян.

Уявіть величезну кількість дронів, наземних роботизованих комплексів, різних повітряних систем, які не керуються безпосередньо людьми або яким люди задають певні параметри, а далі все відбувається автономно. Ось що нас чекає.

– Тобто це будуть дрони, які самостійно виконуватимуть завдання. Дрон, яким керуватиме інший дрон. Роботизована піхота, де вже не буде людей. Скільки часу потрібно, щоб досягти такого рівня?

– Якщо людина не стежить за фронтом, то сама лінія зіткнення вже виглядає дуже дивно. Наприклад, наземний роботизований комплекс рухається дорогою. Він поки не може розмовляти з тобою, ним керує оператор. Але все, що відбувається на глибині приблизно 15 кілометрів від умовної лінії зіткнення, – це вже дрони.

Я думаю, що через рік-два ми почнемо активніше застосовувати автономність та штучний інтелект. За три-п'ять років усе буде зовсім по-іншому. І тут важливо не проґавити цю історію, не віддати ініціативу ворогу. Ми маємо бути попереду.

Україна технологічно випереджає Росію

– Ми завжди на крок попереду? Бо, наприклад, поява реактивних "шахедів" у Росії показала інше. Чи справді ми випереджаємо ворога?

– Треба визнати, що росіяни беруть одну тему і не розпорошуються на багато проєктів. Вони зосереджуються виключно на ній. Вони зробили "Герані", спочатку ті ледве літали, падали, долітали зі швидкістю приблизно 100 кілометрів на годину. Потім модернізували, з'явилися "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5". У цьому напрямку вони мають перевагу.

Наша перевага – багато ініціатив, багато великих і маленьких компаній, дуже талановиті молоді люди. Але часто ми не доводимо до кінця навіть корисні проєкти. Це пов'язано з іншою моделлю існування країни. Україна дуже поляризована, диференційована, у нас багато різних ініціатив. Але ми такі. Ми – Україна.

– Фактично ви описуєте відмінність двох моделей: авторитарної диктатури, де все працює прямолінійно, але чітко, і демократії, де багато різних ініціатив, креативності та процесів.

– У творчості та креативності ми на крок попереду. М'яко кажучи. Я вважаю, що Україна чекає велике майбутнє. Як би парадоксально це не звучало, я великий оптиміст.

Це не виключає того, що цієї зими, можливо, і наступними зимами нам доведеться страждати. Буде багато крові, ми сидітимемо без світла й тепла, можуть бути величезні економічні катаклізми – від аграріїв до логістики. Нам буде дуже важко.

Але пам'ятаєте, як казав Чарльз Дарвін? Його цитату часто сприймають як "виживає найсильніший", але насправді йдеться про те, що виживає найадаптивніший.

Україна зараз – найадаптивніша країна у світі. Коли я їду до вас і тут збивають "шахед", українці сприймають це як звичайну історію. Ніхто не панікує, хтось п'є каву. Ми звикли. Це проявляється не лише в поведінці.

Європа також має адаптуватися. Російські дрони вже неодноразово порушували її повітряний простір. Якщо європейці думають, що живуть у парадигмі 1945 року, коли війни оголошувалися якимись пресрелізами, то вони помиляються. Зараз війна може бути гібридною. Спочатку прилетить один дрон, потім другий, п'ятий, десятий. Далі можуть з'явитися "зелені чоловічки", і все поїде.

Єгор Фірсов (фото РБК-Україна)

Архітектура європейської безпеки

– Україна може стати важливою частиною нової архітектури безпеки в Європі? Такою, без якої буде важко побудувати цю систему?

– Так. І ми не знаємо, чи старий порядок ще живий. Я маю на увазі НАТО. ООН, світовий порядок, міжнародні правила – усе це залишилося лише словами. Є тільки одна історія, пов'язана з НАТО, але її ще ніхто не тестував.

І нам, українцям, підказує досвід, що якщо щось станеться, то може бути так само, як і раніше. Одні країни скажуть, що готові допомогти, інші посилатимуться на статті, парламенти збиратимуться через два тижні, політики дивитимуться на рейтинги.

Я думаю, Європа зараз розуміє, що побудувати європейську безпеку без України просто неможливо. Навіть якщо створити якусь організацію та заявити про неї, без України це буде нелегітимна конструкція. Нам треба вижити та формувати порядок денний щодо безпеки.

Ресурси Росії та фінансова допомога Україні

– Ще один фактор цієї війни – інфраструктурна війна. Росія атакує нашу інфраструктуру, ми відповідаємо ударами по їхніх НПЗ, інфраструктурі, Керченському мосту. Росія погрожує відповідати ще сильніше. Наскільки важлива ця боротьба? Хто може виграти? Чи не означає це, що війна йде на виснаження, і переможе той, у кого більше ресурсів?

– Повністю погоджуюся. Думаю, що оглядачі в Європі, США та Росії приблизно розуміють розклад сил. Окрім Путіна, до якого я ще повернуся.

На фронті ситуація стабілізувалася. Кожна сторона розуміє, що просто взяти на нахрап дуже важко. Почалася битва потенціалів і ресурсів. Росія намагається впливати на нас через Європу. Наприклад, корумпувати, підтримувати своїх сателітів, щоб вони виграли вибори. Якщо в ЄС є одна Угорщина, а буде, наприклад, п'ять, або якщо у Франції, яка є одним із найбільших донорів бюджету ЄС, переможуть проросійські сили, фінансування України може зменшитися.

Я б сказав, що зараз наш головний ресурс – фінансовий. У моєму полку, де я служу, немає вільних місць. Заповненість – 98%. Це полк безпілотних систем, один із найкращих корпусів. Але щоб розгорнути інші підрозділи, які зможуть бити ще глибше та ефективніше, нам потрібні заповнені склади. А заповнені склади – це гроші.

Якщо б Європа витрачала на підтримку України втричі більше, ніж зараз, ми могли б переламати хід війни. Вони витрачають відносно невелику частку свого ВВП. Якщо збільшити цю підтримку втричі, ситуація була б зовсім іншою. Наша ахіллесова п'ята, як і росіян, – фінанси. Але наші фінанси переважно лежать у Європі.

Що стосується Росії, то 65-70% її бюджету забезпечує нафтогазова складова, податки від неї та супутні доходи. Якщо позбавити їх нафти й газу, вони втратять значну частину бюджету і не зможуть воювати в такому масштабі. Тому ми б'ємо по портах, зокрема в Ленінградській області, Мурманську, – де можемо.

Суб'єктивно, без точних цифр, скажу: на один наш постріл припадає десять російських. Але з точки зору витрат їм більш боляче, ніж нам, тому що в нас є донорська підтримка, яка забезпечує більшу частину бюджету. У них таких можливостей немає. Тому зараз відбувається битва тилу проти тилу.

Єгор Фірсов (фото РБК-Україна)

Путін, Трамп і чому війна може не закінчитися домовленостями

– Ви обіцяли повернутися до Путіна. Як ви оцінюєте його дії? Чи може він продовжувати війну попри втрати та економічні проблеми?

– Його можна скільки завгодно називати різними словами, але треба визнати, що це дуже підступна людина. Він тисячу разів чув, що не впорається, що в нього не вийде, але все одно продавлював цю історію.

Я переконаний, що у 2022 році ми не очікували побачити зустріч Путіна з президентом США, під час якої вони тиснутимуть один одному руки та хвалитимуть. Це здавалося неможливим. Зараз це можливо.

Путін досяг свого. Думаю, він вірить, що Україну можна перемогти – як мінімум змусити підписати принизливі для нас угоди: скорочення армії, повернення російської мови на порядок денний та інші умови.

Він хоче знищити тил, деморалізувати його, щоб ми ніби зберегли Київ, але фактично програли. Я думаю, його хвора параноя полягає в тому, що він готовий покласти все, піти ва-банк, але досягти цього. Війна – це не лише цифри, бюджети та якісь профіти. Це історія про одну хвору людину, яка дуже хоче досягти свого і йде до цього будь-якою ціною.

Коли мене запитують, коли закінчиться війна, я розумію, що це не історія про угоди Трампа. Це історія про те, що або ми переможемо, або Путін має померти, або в Росії мають початися заворушення, вона має ослабнути, або станеться якийсь форс-мажор, "чорний лебідь".

Навіть якщо теоретично буде перемир'я на кілька місяців чи років, загроза нікуди не зникне. Загроза з боку Росії буде завжди, поки вона існуватиме. Я розумію, що це непопулярна риторика, що мені можуть написати: "Ти хочеш воювати до останнього українця". Але мені здається, що це правдивий порядок денний. Люди мають налаштовувати себе на реальність: гірко, важко, але правильно.

Starlink, Starshield та вплив політики США на Україну

– Роль Сполучених Штатів у цій війні дуже важлива. Дональд Трамп – зовсім інше явище, ніж попередні президенти. Його політика впливає на НАТО, світовий порядок, а також на наше використання Starlink. Наскільки Україна залежить від Starlink? Що буде, якщо завтра Ілон Маск або Трамп вирішать перекрити нам доступ?

– Starlink виконав і продовжує виконувати величезну місію. Важко навіть оцінити його роль. Це колосальна робота. Як мінімум, перше – зв'язок. Він забезпечує величезну частину комунікації. Як максимум, ми часто використовуємо Starlink для розвідки.

Тут треба зробити короткий екскурс. Маск інколи відмежовується від військового застосування системи. Є Starlink, який забезпечує зв'язок, і є Starshield – система, пов'язана з військовими потребами. Часто в новинах можна побачити, як ці системи згадують у контексті військових дій.

Позиція Маска така: він дає Starlink, забезпечує зв'язок та інтернет, навіть військовим. Але коли йдеться про військові операції, удари, то Пентагон і Міністерство оборони мають домовлятися про відповідний доступ.

Зараз ми не до кінця розуміємо, хто саме впливає на обмеження. Найімовірніше, це пов'язано з рішеннями американської адміністрації та Пентагону. Starlink працює, але швидкість і доступ можуть впливати на різні системи. Насамперед це важливо там, де застосовуються швидкісні засоби, зокрема для перехоплення "шахедів".

Це також впливає на евакуацію. Там, де немає таких швидкостей, усе одно потрібен якісний інтернет для наземного роботизованого комплексу, який, наприклад, заїхав у дерева, має виїхати та вивезти пораненого. Там не ведуть активний бій, але важлива логістика та евакуація.

Я скажу так: дії Трампа прямо шкодять Україні та підіграють Росії. Навіть війна з Іраном дуже сильно підіграла росіянам через ціни на нафту. Коли все починалося, нафта коштувала менше 100 доларів, а зараз, за моїми словами, ціна зросла приблизно до 120 доларів. Це гроші для російського бюджету.

І ще один момент. Для Путіна важливо, як його зустрічає пропаганда. Уявіть, що відбувається в Росії після зустрічі з Трампом, де його сприймають як одного з сильних лідерів світу, тиснуть йому руку, домовляються.

Наші удари по НПЗ б'ють по рейтингу Путіна. Вони показують: "Ти слабкий, ти не можеш захистити навіть Ленінградську область, тебе атакує Україна". А Трамп дає йому пас: показує, що Путін сильний, що з ним можна домовлятися, що він рівний. Це суттєво додає Путіну внутрішнього рейтингу.

Єгор Фірсов (фото РБК-Україна)

Український Miltech

– Miltech став дуже помітним явищем в інформаційному просторі. Чи не перебільшують блогери та експерти його масштаб? Чи справді це вже окрема індустрія, яка може конкурувати зі світовими аналогами?

– Тут треба чітко розділити масштаб і якість. Якщо говоримо про масштаб, то це справді величезна кількість підприємств і компаній, які виробляють техніку.

Але основне питання – що саме вони виробляють. В індустрії є такий термін – "офіс простих рішень". FPV-дрон, відверто кажучи, ми з вами можемо отримати паяльник, шуруповерт, комплектуючі, спаяти та налаштувати. Це не суперскладна технологія. А якщо говорити про глибокі рішення, ноу-хау, то нам ще треба зростати.

Але нюанс у тому, що зараз ми обираємо між якістю та масштабом. Нам потрібно багато. Один дрон, який може залетіти будь-куди, коштує мільйони. Але нам не завжди потрібні такі рішення. Нам потрібні якісні масштабні системи.

Наша історія – це масштаб: багато розвідувальних, ударних дронів, бомберів, наземних роботизованих комплексів, дронів, які евакуюють людей. Уже є випадки, коли повітряний дрон прилітає та забирає пораненого. Найголовніше – практика застосування. Тут у нас шалена перевага.

Тому відповідаючи на запитання: наш Miltech справді потужний. За цифрами він уже давно обігнав деякі компанії, які люди звикли сприймати як гігантів металургійної чи енергетичної галузі.

Металургія зараз у складному стані, коксохімічна галузь на межі, енергетика постійно під ударами, аграрна галузь у кризі через блокування експорту та проблеми з портами. Логістика також страждає. А мілітарна галузь зростає. Там працюють сотні тисяч людей, компанії мають мільярдні обороти.

Як військові реагують на корупційні скандали

– У тилу проводять багато соціологічних досліджень, але військових майже не опитують. Що думають військові про корупційні скандали, зокрема про історії на кшталт "Карфаген" ? Чи доходять ці новини до людей на фронті?

– Чесно скажу, можливо, когось це розчарує, але немає ані сил, ані бажання, ані часу це рефлексувати.

Як ви знаєте, ворога на фронті не називають ворогом чи росіянином. Його називають пі***ом. Так з'явилося поняття внутрішніх – тих, хто грабує, розкрадає, причетний до різних жахливих історій. Коли дивишся розслідування, хочеться піти просто помитися від того, що відбувається.

Але на фронті немає часу цим займатися. Майже ніхто не дивиться повноцінно ці розслідування. Військові дивляться інше: відео про підрозділи, підготовку. У певному сенсі психологічно військовому легше, тому що в нього є конкретне завдання. Він готує себе до нього, відкидає інформаційний мотлох навколо. Тому до цих скандалів ставляться вкрай негативно, але глибоко їх не аналізують.

Водночас починають усвідомлювати свою місію. Такого не було у 2022, 2023 чи 2024 роках, а зараз це починається. І це мене тішить. Військові починають цікавитися політикою не для того, щоб балотуватися, а щоб розуміти, як усе працює.

Я говорю не про відомих людей, а про звичайних військових. Багато хто з них за складних обставин вижив, пройшов шлях від солдата до командира батальйону, комбрига, заступника. Це офіцерська історія. Ти командуєш, маєш цінності, візію, починаєш розуміти, що не так у державі.

З'являється запит на освіту. Тому військова еліта зростає. Їй ще вчитися й вчитися, але те, що вона з'являється, – це дуже круто.

Єгор Фірсов (фото РБК-Україна)

Чи достатньо військового досвіду, щоб стати політиком

– Ви були політиком, а потім пішли у військо. Зараз багато експертів прогнозують, що після війни військові підуть у політику. Чи достатньо для державного управління та парламентаризму мати хорошу бойову репутацію?

– Однозначно недостатньо. Саме тому я говорив про важливість формування еліти. Йдеться не просто про те, що людина воювала. Це почесно, низький уклін, нагороди, повага, можливо, певні преференції. Але це не означає, що вона може бути депутатом, губернатором чи державним службовцем.

Коли йдеться про людину, яка пройшла шлях від солдата до комбрига чи командира батальйону, це дуже складний шлях. Вона була командиром взводу, роти, у її підрозділі служили сотні людей із різних точок України, різного віку. Вона вчиться розуміти людей, з якими їй доведеться працювати. Це не повністю репрезентативна картина суспільства: там, наприклад, менше пенсіонерів, жінок, підприємців. Але людина починає відчувати українців. Тому процес формування еліти вже відбувається.

Чи потрібні Україні військові політичні партії

– У соціології серед потенційних партій часто називають партії Валерія Залужного, Кирила Буданова, Третього армійського корпусу Андрія Білецького, "Азову" Дениса Прокопенка. Військові займають значну частину потенційного політичного поля. Як ви оцінюєте цю тенденцію? Чи можуть такі партії покращити державне управління?

– Треба визнати, що люди, яких ви назвали, заслужено мають довіру. Вони мають досягнення, зробили багато, і люди їм довіряють.

Я нещодавно здивувався, коли дізнався, що після Другої світової війни у парламенті США було багато ветеранів. Це теж була хвиля, яка дала різних лідерів, що опинилися в національному парламенті. Це логічно. Кому, як не військовим, віддавати довіру у будівництві країни? Вони ризикували, довели, що Україна для них – це життя, і готові його покласти заради країни.

Але тут важливо те, про що я говорив щодо підготовки. Я в поганому сні бачу ситуацію, коли військові прийшли в парламент і повністю провалилися, бо не знають, як формується бюджет, як працюють процедури, як відбувається голосування. Або були помічені в тотальних корупційних скандалах.

Тоді це буде катастрофа. У людей є кредит довіри, вони прийшли як нові, світлі люди, які мають давати надію. А все зруйнується через некомпетентність або дурні ідеї.

Чи піде Єгор Фірсов у політику після війни

– У цій колоні військових, які підуть у політику після завершення війни, буде Єгор Фірсов?

– Скажу максимально відверто: не факт.

Зараз у мене є подвійний досвід. Він буде дуже цінним, але водночас це і перевага, і недолік. Я знаю, що чекає тих, хто йде в політику, які випробування, що це за робота парламентаря чи державного службовця.

Вони цього не знають. Багато хто, можливо, піде з рожевими окулярами, і інколи вони допомагають, щоб ти не боявся. Я не боюся, але чесно відчуваю, що зараз хочеться просто пожити людським життям. Побавитися з дитиною, побути з дружиною, кудись поїхати, щоб за тобою не було декларацій, які треба подавати, документів, які треба оформлювати.

Я знаю, що таке бути порядним політиком. Це непросто. Людям здається, що кожен народний депутат – це Maybach, охорона, маєтки за кордоном. Але часто це не так. Служіння народу називається служінням, тому що воно виглядає по-іншому. Звичайно, мені хотілося б бути корисним. Але час покаже.

– Тобто крапку не ставимо?

– Однозначно ставимо три крапки