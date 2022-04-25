"Казусы на производстве": в ОП отреагировали на пожары и взрывы в России
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал постоянные взрывы и пожары в России "казусами на производстве". Он добавил, что из-за этих происшествий можно поверить в карму за убийство украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.
"Белгород, (крейсер - ред.) "Москва", Брянск. Постоянные "казусы на производстве". Как тут не верить в карму за убийство украинских детей?" - написал Подоляк.
Он добавил, что многие страны до сих пор готовы закрывать глаза на финансирование терроризма, продолжая покупать российскую нефть. По его словам, стоит ли ЕС зависеть от страны, в которой все саморазрушается.
Напомним, в ночь на 25 апреля в российском Брянске произошел сильный пожар на нефтебазе, которому предшествовали взрывы.
Отметим, ранее в российском Белгороде заявили о поврежденном железнодорожном полотне в Щебекинском районе.
Как сообщало РБК-Украина, 14 апреля российский крейсер "Москва" был поражен двумя украинскими ракетами "Нептун" и впоследствии затонул.
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