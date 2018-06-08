Казначейство объединяет доходные счета государства на единой площадке

Полноценное функционирование централизованной модели начинается со 2 июля 2018

Государственное казначейство объединяет доходные счета бюджетов всех уровней на единой технологической площадке, а именно, на базе Центрального аппарата Казначейства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, полноценное функционирование централизованной системы стартует 2 июля этого года. Реквизиты новых счетов во второй декаде июня будут размещены на веб-страницах Главных управлений Государственной казначейской службы Украины и доведены до органов, контролирующих взимание поступлений бюджета.

Централизованная модель выполнения доходной части бюджетов предусматривает открытие всех бюджетных счетов для зачисления налогов, сборов, платежей на балансе центрального аппарата Казначейства (МФО 899998) в разрезе кодов классификации доходов бюджета и бюджетов.

Проект централизованной модели обслуживания бюджетов предусматривает функционирование внутренней платежной системы Казначейства с двумя участниками системы электронных платежей Национального банка Украины:

- АС "Е-Казна Доходы" МФО 899998 - система исполнения бюджетов по доходам;

- АС "Е-Казна Расходы" МФО 820172 - система исполнения бюджетов по расходам.

Такая система разработана с целью оптимизации процесса управления государственными финансами и в пределах Приоритетных направлений деятельности Государственной казначейской службы Украины на 2017 - 2018 годы.

Реализация централизованной модели обслуживания бюджетов позволит достичь следующих результатов:

- уменьшение затрат на поддержку территориальных площадок обработки информации;

- уменьшение количества участников системы электронных платежей Национального банка Украины (с 27 до 2);

- оптимизация структуры Главных управлений Казначейства в областях;

- оптимизация бизнес-процессов учета и прохождения платежей;

- оптимизация информационных потоков с органами, которые контролируют взимание поступлений бюджета;

- возможность в режиме реального времени следить за состоянием государственных финансов;

- возможность принятия управленческих решений, основанных на оперативной информации, сложившейся в режиме реального времени;

- возможность полной интеграции с учетными системами Государственной фискальной службы Украины (Электронный кабинет плательщика);

- усиление защиты информации во внутренней платежной системе Казначейства.

Реализация данного проекта происходит в два этапа:

I этап предусматривал наработку и утверждение нормативно - правовой базы;

II этап включал обеспечение технологической возможности реализации проекта, а именно: развертывание серверного оборудования и доработки программного обеспечения.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения государственных ценных бумаг.