Казначейство об'єднує дохідні рахунки держави на єдиному майданчику

Повноцінне функціонування централізованої моделі починається з 2 липня 2018

Державне казначейство об'єднує дохідні рахунки бюджетів усіх рівнів на єдиній технологічній площадці, а саме, на базі Центрального апарату Казначейства. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, повноцінне функціонування централізованої системи стартує 2 липня цього року. Реквізити нових рахунків у другій декаді червня будуть розміщені на веб-сторінках Головних управлінь Державної казначейської служби України і доведені до органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Централізована модель виконання доходної частини бюджетів передбачає відкриття бюджетних рахунків для зарахування податків, зборів, платежів на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998) в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та бюджетів.

Проект централізованої моделі обслуговування бюджетів передбачає функціонування внутрішньої платіжної системи Казначейства з двома учасниками системи електронних платежів Національного банку України:

- АС "Е-Скарбниця Доходи" МФО 899998 - система виконання бюджетів за доходами;

- АС "Е-Скарбниця Витрати" МФО 820172 - система виконання бюджетів за видатками.

Така система розроблена з метою оптимізації процесу управління державними фінансами та в межах Пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської служби України на 2017 - 2018 роки.

Реалізація централізованої моделі обслуговування бюджетів дозволить досягти наступних результатів:

- зменшення витрат на підтримку територіальних майданчиків обробки інформації;

- зменшення кількості учасників системи електронних платежів Національного банку України (з 27 до 2);

- оптимізація структури Головних управлінь Казначейства в областях;

- оптимізація бізнес-процесів обліку та проходження платежів;

- оптимізація інформаційних потоків з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету;

- можливість в режимі реального часу стежити за станом державних фінансів;

- можливість прийняття управлінських рішень на основі оперативної інформації, що склалася в режимі реального часу;

- можливість повної інтеграції з обліковими системами Державної фіскальної служби України (Електронний кабінет платника);

- посилення захисту інформації у внутрішній платіжній системі Казначейства

Реалізація даного проекту відбувається в два етапи:

I етап передбачав напрацювання та затвердження нормативно - правової бази;

II етап включав забезпечення технологічної можливості реалізації проекту, а саме: розгортання серверного обладнання та доопрацювання програмного забезпечення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів.