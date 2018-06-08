Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Казначейство об'єднує дохідні рахунки держави на єдиному майданчику

НовиниФінанси    08.06.2018 - 16:40
Фото: будівля Держказначейства України (УНІАН)
Фото: будівля Держказначейства України (УНІАН)

Повноцінне функціонування централізованої моделі починається з 2 липня 2018

Державне казначейство об'єднує дохідні рахунки бюджетів усіх рівнів на єдиній технологічній площадці, а саме, на базі Центрального апарату Казначейства. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, повноцінне функціонування централізованої системи стартує 2 липня цього року. Реквізити нових рахунків у другій декаді червня будуть розміщені на веб-сторінках Головних управлінь Державної казначейської служби України і доведені до органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Централізована модель виконання доходної частини бюджетів передбачає відкриття бюджетних рахунків для зарахування податків, зборів, платежів на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998) в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та бюджетів.

Проект централізованої моделі обслуговування бюджетів передбачає функціонування внутрішньої платіжної системи Казначейства з двома учасниками системи електронних платежів Національного банку України:

- АС "Е-Скарбниця Доходи" МФО 899998 - система виконання бюджетів за доходами;

- АС "Е-Скарбниця Витрати" МФО 820172 - система виконання бюджетів за видатками.

Така система розроблена з метою оптимізації процесу управління державними фінансами та в межах Пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської служби України на 2017 - 2018 роки.

Реалізація централізованої моделі обслуговування бюджетів дозволить досягти наступних результатів:

- зменшення витрат на підтримку територіальних майданчиків обробки інформації;

- зменшення кількості учасників системи електронних платежів Національного банку України (з 27 до 2);

- оптимізація структури Головних управлінь Казначейства в областях;

- оптимізація бізнес-процесів обліку та проходження платежів;

- оптимізація інформаційних потоків з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету;

- можливість в режимі реального часу стежити за станом державних фінансів;

- можливість прийняття управлінських рішень на основі оперативної інформації, що склалася в режимі реального часу;

- можливість повної інтеграції з обліковими системами Державної фіскальної служби України (Електронний кабінет платника);

- посилення захисту інформації у внутрішній платіжній системі Казначейства

Реалізація даного проекту відбувається в два етапи:

I етап передбачав напрацювання та затвердження нормативно - правової бази;

II етап включав забезпечення технологічної можливості реалізації проекту, а саме: розгортання серверного обладнання та доопрацювання програмного забезпечення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів.

З початку року держбюджет недоотримав 5,1 млрд гривень доходів, - Казначейство В Україні вводиться новий вид банківських рахунків
Теги публікації: казначейство, счета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся