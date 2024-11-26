Сказочную резиденцию святого Николая открыли в настоящем замке: как туда попасть

В Олесском замке во Львовской области открыли сказочную резиденцию святого Николая. Тем, кто хочет ее посетить, стоит планировать путешествие уже сейчас, ведь локация будет работать всего три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича в Facebook.

Как попасть в резиденцию святого Николая в Олесском замке

По словам Зинкевича, в Олесском замке открылась самая сказочная резиденция святого Николая.

"Не верите? Приглашаем убедиться и ощутить поистине настоящую атмосферу праздника", - добавил он и опубликовал фото святого Николая на фоне замка.

Святой Николай в Олесском замке (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Отмечается, что посетить Олесский замок можно всей семьей.

"Детвора сможет передать свои письма и рассказать о самых заветных желаниях, а родителей будет радовать магическая атмосфера старинного замка и теплые советы от Чудотворца о том, чего ждут их детишки под подушку в этом году", - уточнил депутат.

Он опубликовал также график работы резиденции святого Николая в Олесском замке:

29 ноября - с 11:00 до 16:30

30 ноября - с 11:00 до 16:30

1 декабря - с 11:00 до 16:00

Стоимость входного семейного билета - 500 гривен (касса работает на территории замка).

Пост Зинкевича (скриншот: facebook.com/igor.zinkevych)

Добраться до Олесского замка можно разными путями - как на собственной машине, так и общественным транспортом (автобусом, маршрутным такси).

Он расположен в одноименном поселке Олесько (улица Замковая, 30) - в Бусской городской территориальной общине Золочевского района Львовской области.

Маршрут зависит от ваших возможностей и исходного пункта путешествия.

Местонахождение Олесского замка (скриншот: google.com/maps)

Если же посетить Олесский замок в ближайшее время у вас никак не получится, можно воспользоваться специальным предложением - виртуальным туром, созданным по инициативе Управления туризма и курортов Львовской ОВА в рамках проекта "Virtual Ukraine".