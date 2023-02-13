Кажи «АЛЛОВ’Ю» тим, кого любиш! Сердечні листівки та знижки від маркетплейсу АЛЛО

Вже перевірено: у лютому ніщо не завадить українцям ділитися теплими почуттями. Цьогоріч команда маркетингу та креативу АЛЛО не змогла проігнорувати Love Season, адже зараз так важливо отримувати позитивні емоції. Національний маркетплейс АЛЛО до Дня закоханих запустив креативну кампанію, створив вітальні листівки, а також надає знижки — від щирого серця.

Діліться листівками АЛЛОВ’Ю

Як сказати про теплі почуття не лише другій половинці, а й навіть бізнес-партнерам? Відправити тематичну листівку! Серія вітальних листівок від АЛЛО складається з дев’яти кумедних зображень про кохання. Знайти та завантажити листівки можна у Блозі АЛЛО https://blog.allo.ua/ua/kazhi-allov-yu-tim-kogo-lyubish-z-vitalnimi-listivkami-marketplejsu-allo_2023-02-61/ .

А щоб сказати «АЛЛОВ’Ю» тим, кого любиш, у месенджерах, можна зручно і просто завантажити стікерпак: https://t.me/addstickers/Alloview

Знижки від щирого серця

Висловити свої почуття можна й за допомогою подарунків зі значними знижками, які можна придбати на маркетплейсі allo.ua, в мобільному застосунку та мережі магазинів АЛЛО. Всесвітньо відомі бренди, техніка на будь-який смак, товари з понад 3 тисяч товарних категорій: смартфони, ноутбуки, телевізори, повербанки, генератори, зарядні станції, смартгодинники, навушники, ліхтарі, термоси та безліч інших товарів для коханих та закоханих, щоб потішити свою половинку. Акція триватиме до 14 лютого, а кількість пропозицій обмежена. Переглянути всі акційні пропозиції можна на спеціальній сторінці https://allo.ua/ru/events-and-discounts/love-season-action/

Кажіть про кохання, що надихає та перемагає

Кохання надихає, заряджає, дарує тепло та, врешті, перемагає! Про це йдеться у промовідео, яке маркетплейс запустив до Дня закоханих. Креатори АЛЛО написали натхненний текст про любов, зробивши акцент на актуальних наразі сенсах. Адже саме зараз дуже важливо розповісти про свої почуття всім, кого любите, чию турботу цінуєте та без кого не уявляєте свого життя. Саме про це (а також і власне освідчення компанії у коханні своїм клієнтам) кампанія АЛЛОВ’Ю від АЛЛО. Відео: https://youtu.be/0m3ZhWy0ctA

«Запускати креативну кампанію про любов у тривожні часи непросто, але як ніколи доречно. Відкрити свої почуття рідним, підтримати друзів, подякувати партнерам — коли ще, як не зараз? Ми в АЛЛО вирішили допомогти нашим клієнтам висловити почуття – завдяки подарункам, вітальним листівкам та навіть стікерам у месенджерах. Впевнений, що ця кампанія сподобається нашим клієнтам. Зі свого боку АЛЛО говорить “АЛЛОВ’Ю” кожному та кожній з них», – зазначає Артур Матковський, маркетинг-директор АЛЛО.

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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