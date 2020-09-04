Каждый второй участник акции "Хмельницкгаз Сбыта" заказал газ на зиму онлайн

Чтобы сэкономить во время холодов, уже свыше 1200 жителей Хмельницкой области подписались на участие во втором сезоне акции "Твоя энергонезависимость". Половина из них сделала это с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

На данный момент клиенты компании заказали на зиму более миллиона кубометров природного газа по летним ценам.

"После отмены механизма гарантированной поставки газа населению по регулируемым ценам, стоимость голубого топлива для украинцев напрямую зависит от котировок на европейских энергетических биржах, - говорит директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Сентябрьская цена контрактов на газовых хабах Европы варьировалась от 5,5 до 5,8 гривен за кубометр. С приближением холодов биржевые котировки продолжают стремительно расти. Обезопасить домашние бюджеты от пиковых цен можно благодаря акции "Твоя энергонезависимость", заказав любой объем газа на отопительный сезон по фиксированным ценам. Удобнее всего сделать это в Личном кабинете на сайте 104.ua".

Принять участие в акции клиенты компании имеют возможность до 30 сентября. При заключении договора до 15 сентября акционная стоимость голубого топлива будет составлять 4,99 гривен за кубометр, после – 5,49 гривен. Использовать созданный запас газа необходимо с 1 октября нынешнего года до 31 марта 2021 года. Услуга доставки голубого топлива оплачивается отдельно.

По мнению Андрея Левицкого, предложение от ООО "Хмельницкгаз Сбыт" позволит сэкономить именно тогда, когда и нужно, ведь отопительный сезон – традиционный период самых высоких ежемесячных цен на газ. После его завершения голубое топливо обычно дешевеет.

"Кроме Личного кабинета, подписаться на "Твою энергонезависимость" можно в Центрах обслуживания клиентов и отделениях ООО "Хмельницкгаз Сбыт", а также по телефонам Контакт-центра: (067)-01-14-104 или (0382)-686-504", - говорится в сообщении пресс-службы.