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Каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за дефицита угля, - "Укрэнерго"

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 16:11
Каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за дефицита угля, - "Укрэнерго" Фото: каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за дефицита угля (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" по состоянию на утро 11 октября не работают из-за отсутствия угля и природного газа.

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Две ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования, Змиевская станция работает двумя блоками.

По состоянию на 11:00 в работе находится 3 энергоблока и один контур ТЭС компании, общей мощностью 678 МВт.

На Трипольской ТЭС (Киевская обл) работает один контур блока №3 и несет нагрузку 90 МВт.

На Змиевской ТЭС (Харьковская обл) работает два блока суммарной нагрузкой 310 МВт, на Углегорской (Донецкая обл) один блок 278 МВт.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 8 октября антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7-8 дней работы.

Суммарно на этих станциях по состоянию находилось 33,5 тыс. т. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 39,3 тыс. т, что хватит на 3-11 дней работы в зависимости от станции.

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ТЭС Укрэнерго
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