10 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" станом на ранок 11 жовтня не працюють через відсутність вугілля і природного газу.

Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на дані системного оператора НЕК " Укренерго ".

Дві ТЕС держкомпанії працюють мінімальним складом обладнання, Зміївська станція працює двома блоками.

Станом на 11:00 в роботі перебуває 3 енергоблоки і один контур ТЕС компанії, загальною потужністю 678 МВт.

На Трипільській ТЕС (Київська обл) працює один контур блоку №3 і несе навантаження 90 МВт.

На Зміївській ТЕС (Харківська обл) працює два блоки сумарним навантаженням 310 МВт, на Вуглегірській (Донецька обл) один блок 278 МВт.

За даними Міністерства енергетики, станом на 8 жовтня антрацитового вугілля на Трипільській і Зміївській ТЕС залишилося на 7-8 днів роботи.

Сумарно на цих станціях станом знаходилось 33,5 тис. т. Запас газового вугілля на ТЕС компанії складає 39,3 тис. т, що вистачить на 3-11 днів роботи в залежності від станції.