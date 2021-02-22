Каждый восьмой клиент "Хмельницкгаза" является должником

В феврале задолженность жителей Хмельницкой области за доставку газа достигла 66 млн гривен. Газораспределительная компания передала дела более двух тысяч должников в суд. Больше всего таких клиентов в Хмельницком, Каменце -Подольском, Староконстантинове.

В компании говорят, что готовы пойти навстречу клиентам, которые не имеют возможности рассчитаться вовремя за транспортировку газа и обращаются в Клиентское пространство 104.ua с заявлением на реструктуризацию долга. В противном случае, должников ждет судебное заседание и, в случае неуплаты, отключение от услуг газоснабжения.

"Компания вынуждена идти в суд, чтобы клиенты рассчитались за транспортировку потребленного газа. Для них накопленный долг - это потеря права на субсидию. Для предприятия - дополнительная финансовая нагрузка в отопительный период. Интересным обстоятельством является то, что после получения судебной повестки - более 70% должников сразу рассчитываются", - отметил коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный.

Также АО "Хмельницкгаз" благодарит всех добросовестных потребителей за своевременный расчет. В 2020 году компания осуществила доставку около 600 млн куб. м газа клиентам региона (кроме Шепетовки и Шепетовского района).

"Своевременно оплачивать услугу по транспортировке газа можно он-лайн, воспользовавшись ресурсами: личный кабинет на сайте 104.ua, чат-бот "7104ua" в Viber Telegram, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone", - говорится в сообщении.