Кожен восьмий клієнт "Хмельницькгазу" є боржником

У лютому заборгованість жителів Хмельницької області за доставку газу досягла 66 млн гривень. Газорозподільна компанія передала справи більше двох тисяч боржників до суду. Найбільше таких клієнтів у Хмельницькому, Кам'янці -Подільському, Старокостянтинові.

У компанії говорять, що готові піти назустріч клієнтам, які не мають можливості розрахуватися вчасно за транспортування газу і звертаються в Клієнтський простір 104.ua з заявою на реструктуризацію боргу. В іншому випадку, боржників чекає судове засідання і, у разі несплати, відключення від послуг газопостачання.

"Компанія змушена йти в суд, щоб клієнти розрахувалися за транспортування спожитого газу. Для них накопичений борг - це втрата права на субсидію. Для підприємства - додаткове фінансове навантаження в опалювальний період. Цікавою обставиною є те, що після отримання судової повістки - більше 70% боржників відразу розраховуються", - зазначив комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний.

Також АТ "Хмельницькгаз" дякує всім сумлінним споживачам за своєчасний розрахунок. У 2020 році компанія здійснила доставку близько 600 млн куб. м газу клієнтам регіону (крім Шепетівки та Шепетівського району).

"Своєчасно оплачувати послуги з транспортування газу можна онлайн, скориставшись ресурсами: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот "7104ua" в Viber Telegram, мобільні додатки 104Mobile для Android і 104Mobile Light для iPhone", - йдеться в повідомленні.