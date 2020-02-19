Каждый третий клиент "Винницагаз Сбыта" платит за газ онлайн

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На 1 февраля 2020 года Личный кабинет имеют 122 тыс. потребителей газа Винницкой области

В 2019 году более 150 тыс. клиентов ООО "Винницагаз Сбыт" платили за газ онлайн. Этот способ оплаты предоставляет потребителям газа возможность выбора удобного для них сервиса, а также оплаты за газ без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На сегодняшний день для клиентов "Винницагаз Сбыт" действуют ряд онлайн-сервисов, с помощью которых они могут оплатить за газ. Благодаря этому потребители газа Винницкой области имеют возможность выбора удобного сервиса, а также оплаты за газ без комиссии. Сейчас клиенты компании пользуются преимуществами Личного кабинета на 104.ua, чат бота 7104.ua в мессенджере Viber, а также мобильных приложений 104Mobile и 104Mobile Light. На 1 февраля 2020 года Личный кабинет имеют 122 тыс. потребителей газа Винницкой области. В Viber зарегистрировались более 29 тыс. клиентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с помощью этих сервисов можно быстро просмотреть историю потребления и оплат, загрузить счет за газ и оплатить онлайн.

"Использование онлайн-сервисов удобное для клиентов компании, позволяет экономить средства и время. Имея доступ к интернету и банковскую карточку, услуги по газоснабжению можно оплатить независимо от времени и места пребывания", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Сопильник.

Компания "Винницагаз Сбыт" наладила работу с платежными системами Easy Pay, Ipay, Portmone, Ibox, Ощад 24 и Приват 24. Оплата осуществляется любыми платежными картами Visa и MasterCard. О наличии и размере комиссии платежные сервисы информируют плательщиков в процессе совершения сделки.

"По каждому оплаченному счету "Винницагаз Сбыт" платит банковский комиссионный сбор в размере 0,3%, как это предусмотрено постановлением КМУ от 30.09.2015 г. №792 "Об обеспечении проведения расчетов за природный газ". Однако, ряд банков и сервисов при оплате за газ дополнительно устанавливают собственный комиссионный сбор и самостоятельно определяют его размер. Какой сервис выбрать и на каких условиях осуществить оплату - решать потребителю", - говорится в сообщении.