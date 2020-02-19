Кожен третій клієнт "Вінницягаз Збуту" платить за газ онлайн

Ілюстративне фото (104.ua)

На 1 лютого 2020 року мають Особистий кабінет 122 тис. споживачів газу Вінницької області

В 2019 році понад 150 тис. клієнтів ТОВ "Вінницягаз Збут" платили за газ онлайн. Цей спосіб оплати надає споживачам газу можливість вибору зручного для них сервісу, а також оплати за газ без комісії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На сьогоднішній день для клієнтів "Вінницягаз Збут" діють ряд онлайн-сервісів, за допомогою яких вони можуть сплатити за газ. Завдяки цьому споживачі газу Вінницької області мають можливість вибору зручного сервісу, а також оплати за газ без комісії. Зараз клієнти компанії користуються перевагами Особистого кабінету на 104.ua, чат бота 7104.ua в месенджері Viber, а також мобільних додатків 104Mobile і 104Mobile Light. На 1 лютого 2020 року мають Особистий кабінет 122 тис. споживачів газу Вінницької області. В Viber зареєструвалися понад 29 тис. клієнтів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що за допомогою цих сервісів можна швидко переглянути історію споживання і оплат, завантажити рахунок за газ і сплатити онлайн.

"Використання онлайн-сервісів зручний для клієнтів компанії, дозволяє економити кошти і час. Маючи доступ до інтернету та банківську картку, послуги по газопостачанню можна сплатити незалежно від часу та місця перебування", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Сопільник.

Компанія "Вінницягаз Збут" налагодила роботу з платіжними системами Easy Pay, Ipay, Portmone, Ibox, Ощад 24 і Приват 24. Оплата здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і MasterCard. Про наявність та розмір комісії платіжні сервіси інформують платників в процесі здійснення операції.

"По кожному оплаченому рахунку "Вінницягаз Збут" сплачує банківський комісійний збір у розмірі 0,3%, як це передбачено постановою КМУ від 30.09.2015 р. №792 "Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ". Проте, ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково встановлюють власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір. Який сервіс вибрати і на яких умовах здійснити оплату - вирішувати споживачеві", - йдеться в повідомленні.