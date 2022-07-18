Каждый шаг в сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики сопровождается массированной атакой, - Котин

В условиях полномасштабной военной агрессии России против Украины компания Westinghouse придерживается намеченного еще до войны плана и продолжает сотрудничество с "Энергоатомом" по строительству новых атомных блоков в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.

При этом глава "Энергоатома" отметил, что каждый шаг в сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики сопровождается массированной атакой "прокремлевских псевдоэкспертов и прихвостней", ведь компания в настоящее время полностью отказалась от российских производителей или от их технологий и комплектующих.

"На сегодня ГП "НАЭК "Энергоатом" никоим образом не зависит от России. В течение 2021-2022 годов мы вместе с Министерством энергетики реализовали комплекс мер, чтобы отечественная атомная энергетика полностью избавилась от зависимости от российских технологий, ядерного топлива, запчастей и комплектующих. За это нас жестко критикует пятая колонна пророссийских псевдоэкспертов, которые не верят в то, что нам удастся построить новые энергоблоки по американской технологии AP1000", - отметил Котин.

Он также добавил, что российское топливо в ближайшие годы будет полностью заменено топливом Westinghouse. А за 3-4 года половина потребностей Украины в топливе будет обеспечиваться топливом отечественного производства по технологии Westinghouse. Топливные сборки будут изготавливаться на одном из предприятий "Энергоатома". Сейчас Westinghouse завершает аккредитацию соответствующих производственных мощностей.

"6 июля 2022 года на Ровенской АЭС тепловыделяющие сборки от Westinghouse впервые загрузили в активную зону реактора энергоблока №3. Ранее он работал на российском топливе", - отметил Котин.

Он также отметил, что почти два десятка лет приход американских компаний в атомную энергетику Украины тормозился лоббистами российских интересов в Украине.

"Их до сих пор много и они пытаются влиять через информационное пространство и чиновников. Каждый наш шаг по продвижению американских технологий в сфере украинской ядерной энергетики сопровождается массированной атакой на Энергоатом и его руководство", - добавляет глава "Энергоатома".

По его словам, уже во время вооруженной агрессии России в Украине "Энергоатом" и Westinghouse заключили ряд новых соглашений, которые будут способствовать дальнейшей реализации предыдущих договоренностей по строительству новых энергоблоков. И за всю эту продуктивную работу в июне-июле текущего года "Энергоатом" получил новую массированную информационную атаку.

"На "Энергоатом" оказывается безумное давление со стороны агентов влияния страны-агрессора. Разного рода "эксперты" и "лидеры общественного мнения", бывшие чиновники, некоторые народные депутаты и другие агенты влияния начинают придумывать лживые истории о якобы российском влиянии (сейчас самый простой способ кого-то оболгать), тиражируют примитивную конспирологию, гипотезы и предположения. Часто для весомости своих лживых месседжей российская агентура подает информацию со ссылкой на некие источники якобы в государственных органах США", - говорит глава "Энергоатома".

Котин добавляет, что такими действиями они пытаются расшатать ситуацию в "Энергоатоме" и его трудовом коллективе. В информационном пространстве распространяется множество лжи и абсурдных обвинений.

"В частности, именно так мы трактуем активность отдельных народных депутатов от бывшего ОПЗЖ и фракции "Слуга народа", которые начали вмешиваться в деятельность "Энергоатома", стремятся влиять на кадровые назначения и финансовые потоки", - резюмирует он.