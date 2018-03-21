За кожен рейс до окупованого Криму Україна штрафує авіакомпанії РФ на 136 тис. гривень

За кожен рейс до окупованого Криму українські чиновники штрафують російські авіакомпанії на 136 тис. гривень. Про це йдеться в статті РБК-Україна "Україна має намір заарештувати активи російських авіакомпаній за польоти до Криму".

Зокрема, станом на 12 березня, кількість цих штрафів перевищила 40 тисяч на загальну суму понад 5,4 млрд гривень. У перелік оштрафованих потрапили понад 40 авіакомпаній, у тому числі "Аерофлот", "Росія", "Ютейр", "Уральські авіалінії", "Сибір", "Газпром авіа", "Вім-Авіа", "Глобус", Red Wings, "Нордавіа", "Северсталь", спеціальний льотний загін "Росія" і так далі.

Начальник юридичного управління Державіаслужби Віктор Авдєєв розповів РБК-Україна, що його відомство ніколи не закуповувало стільки паперу, як зараз.

"Для того, щоб юридично правильно накласти штрафи, ми змушені щотижнево направляти близько двох тисяч телеграм російським авіакомпаніям про вчинені порушення, готувати дві тисячі протоколів і дві тисячі постанов про накладення штрафів, а також висилати сто запрошень російським авіакомпаніям, щоб вони прибули в Державіаслужбу для дотримання процедури накладення штрафів", - пояснив він

Штрафи української Державіаслужби жодна з російських авіакомпаній-порушників не сплачує. Більше того, в українських судах "Аерофлоту" вдалося виграти близько 300-400 позовів про скасування штрафних санкцій у зв'язку з тим, що при їх накладанні були порушені терміни.

За інформацією РБК-Україна, на сьогодні Державіаслужба виписала найбільшому російському авіаперевізнику "Аерофлот" близько 20 тис. штрафів, що становить майже половину від всіх санкцій, накладених Державіаслужбою на інші авіакомпанії. Якщо протягом 15 днів з моменту накладення штрафу оплати не надходить, Державіаслужба звертається до Державної виконавчої служби з проханням стягнути штраф.

"Кожен раз держвиконавці формально відповідали, що не можуть стягнути штраф, оскільки активів цих компаній на території України немає, і тому повертали документи без виконання", - пояснив виданню Віктор Авдєєв.

При цьому на території інших держав виконавча служба не має право заарештовувати активи в рамках надання міжнародної правової допомоги, навіть за допомогою звернення в Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру, звертають увагу в Державіаслужбі.

"На жаль, нинішнє правове регулювання не передбачає можливості стягнення штрафів державною виконавчою службою за кордоном", - шкодує Віктор Авдєєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українська сторона за польоти в окупований Крим з 2015 року наклала штрафи, сума яких станом на 12 березня 2018 року становить 5 млрд 440 млн гривень.