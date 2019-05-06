Каждый пятый клиент "Волыньгаз Сбыта" пользуется Личным кабинетом

За три года работы сервиса Личный кабинет на сайте 104.ua темпы прироста его пользователей увеличиваются. В течение 2018 года количество регистраций в Личном кабинете выросла почти на 50%. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаз Сбыта".

"Пользователями Личного кабинета на сайте 104.ua являются 20% семей, пользующихся газом в Волынской области – это 52 тыс. клиентов "Волыньгаз Сбыта". Они имеют возможность контролировать потребление газа и состояние лицевого счета в режиме онлайн. Кроме того, Кабинет имеет ряд других полезных функций, позволяющих потребителям экономить свое время, не тратя его на посещение Центров обслуживания. Это онлайн-оплата, загрузка счета, просмотра истории оплат и потребления газа, возможность интерактивного общения со специалистами компании", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в прошлом году через Личный кабинет в Украине обработано свыше 700 тыс. обращений по вопросам относительно поставок газа. Почти половина онлайн-консультаций – 50,48% касались льгот и субсидий, расчетов за газ - 11,25%, долгов или переплат – 3,79%, решали вопросы онлайн оплаты - 34%. Меньше всего потребители интересовались незасчитанными платежами – 0,06 %.

Учитывая пожелания самих потребителей, компания постоянно совершенствует функционал кабинета и добавляет каналы онлайн-общения с клиентами.

"С каждым годом мы пополняем дистанционные сервисы новыми разработками, которые позволяют охватить качественным обслуживанием еще большее количество клиентов. Личный кабинет – это наиболее информационный канал для решения всех газовых вопросов. Его мобильная версия - приложение 104 Mobile удобен тем, что всегда под рукой. Кроме того, в нем реализована функция мультиакаунта, то есть через одно мобильное устройство, можно управлять несколькими лицевыми счетами", - отметил директор "Волыньгаз Сбыта" Николай Тищук.

Также в пресс-службе отметили, что из последних новинок клиентских сервисов является чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 Mobile Light" для пользователей iPhone. Почти готов к выходу сервис "104 Бизнес онлайн" для коммерческих потребителей газа.