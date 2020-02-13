ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Каждый пятый клиент "Днепропетровскгаз Сбыта" платит за газ онлайн

Новости » Энергетика     13.02.2020 - 15:12
Каждый пятый клиент "Днепропетровскгаз Сбыта" платит за газ онлайн
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Чаще всего потребители газа Днепропетровской области платят за газ онлайн через Приват24

Сейчас для клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" доступны сразу несколько сервисов, с помощью которых можно оплатить за газ онлайн. В течение прошлого года потребители области совершили с их помощью более 2,5 млн платежных операций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua доступны платежные платформы EasyPay, Portmone, Ipay, MasterPass. Кроме того, для удобства потребителей также есть возможность оплатить через интернет-банки Приват24 и Ощад24", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, чаще всего потребители газа Днепропетровской области платят за газ онлайн через Приват24. Только в прошлом году клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" совершили более 2,5 млн платежных операций.

"Наша компания постоянно расширяет возможности для клиентов. Поэтому в прошлом году был разработан Viber-бот, с помощью которого можно загрузить платежку и заплатить за газ онлайн. Потребителей, которые оценили преимущества дистанционной оплаты, становится все больше, ведь рассчитаться за газоснабжение можно в любое удобное время, прямо из дома или офиса, без очередей и лишних переплат", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

В пресс-службе отметили, что "Днепропетровскгаз Сбыт" оплачивает банковский комиссионный сбор за каждым оплаченным счетом в размере 0,3%. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 30.09.2015 года №792 "Об обеспечении проведения расчетов за природный газ". Однако ряд банков и сервисов при оплате за газ дополнительно взымают с потребителей собственный комиссионный сбор и самостоятельно определяют его размер.

"Криворожгаз": зарплаты газовиков надо повысить до уровня средних по промышленности Газовикам нужно повысить зарплату, - "Харьковгоргаз"
Новости Украины Днепропетровская областьгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь