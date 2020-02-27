Каждый четвертый клиент "Волыньгаз Сбыта" пользуется Личным кабинетом

Около 60 тыс. клиентов ООО "Волыньгаз Сбыт" пользуются Личным кабинетом 104.ua. Пользователи этого онлайн-сервиса экономят время и деньги, платя за газ в удобное время и месте, с минимальными комиссиями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Личном кабинете 104.ua клиенты могут подать свои показатели счетчика, просмотреть историю расчетов, заплатить за потребленный газ, а также узнать цену природного газа. По словам пресс-службы, в режиме онлайн можно также задать вопрос, оставить отзыв или записаться на прием к руководителям газового хозяйства. Все обращения направляются в контакт-центр, который обрабатывает информацию. Также в пресс-службе отметили, что в большинстве случаев отпадает необходимость посещать Центры обслуживания клиентов, даже для сверки и уточнения оплат.

"Пользователи Личного кабинета имеют возможность первыми получать счета за потребленный газ. Не нужно ожидать счет в почтовом ящике: вся информация находится в онлайн-сервисе, - рассказал директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук. - Передав показания через онлайн-кабинет, уже через несколько часов покупатель видит сумму начислений за потребленный газ. Это очень удобно".

В пресс-службе отметили, что дополнительно на сайте 104.ua есть подробная инструкция пользования кабинетом. "Для регистрации в Личном кабинете на сайте 104.ua необходимо зайти в поле "Регистрация", ввести номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа или номер счетчика и email. При необходимости, менеджеры в Центрах обслуживания клиентов всегда помогут пройти регистрацию и предоставят исчерпывающие консультации", - говорится в сообщении.