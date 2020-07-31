Каждый четвертый должник "Ровногаз Сбыта" заключает договор реструктуризации

Газовый вентиль (dtek.com)

По словам пресс-службы, разъяснительная работа дала положительные результаты

По состоянию на 1 июля задолженность населения перед ООО "Ровногаз Сбыт" составила 183,721 млн гривен. Каждый четвертый должник обратился за консультацией о возможности заключить договор реструктуризации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"К сожалению, не всем потребителям удается рассчитываться за потребленный газ вовремя. У каждого свои нюансы, поэтому каждый случай требует индивидуального подхода, – комментирует ситуацию в отношении должников начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Ровногаз Сбыт" Татьяна Парфенюк. – Впрочем для каждого клиента находим время, способ решения вопроса, чтобы в дальнейшем накопленный долг не стал причиной прекращения газоснабжения. Поскольку логично, что его восстановление повлечет дополнительные расходы."

По словам пресс-службы, получателям субсидий, имеющих долг, договор реструктуризации будет гарантировать дальнейшую поддержку от государства в виде получения/переназначения субсидии. В случае нарушения оговоренных сроков платежей, "Ровногаз Сбыт" оставляет за собой право расторгнуть договорные обязательства в одностороннем порядке без уведомления и принять меры по принудительному взысканию долгов в соответствии с действующим законодательством.

"Для заключения договора реструктуризации долга клиентам необходимо обратиться в отдел продаж физическим лицам ООО "Ровногаз Сбыт" по месту жительства (Ровно, Здолбунов, Сарны, Корец, Березне, Дубно, Млинов, Радивилов) для написания соответствующего заявления. Кроме того, для заключения договора реструктуризации при себе необходимо иметь: копию паспорта гражданина Украины; копии документов, которыми определено право собственности или пользования бытового потребителя на объект или же (при необходимости) надлежащим образом оформленную доверенность на представителя бытового потребителя, уполномоченного представлять его интересы во время процедуры заключения договора о реструктуризации задолженности. Напоминаем, что своевременный расчет за потребленный газ избавит от лишних забот и затрат", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для клиентов "Ровногаз Сбыт" действуют удобные онлайн-сервисы, которые позволяют все расчеты за потребленный газ проводить дистанционно. Для этого следует зарегистрировать Личный кабинет на сайте 104.ua или же воспользоваться Viber-ботом 7104ua, Telegram-ботом 7104ua, или мобильными приложениями 104Mobile (для Android) и 104Mobile Light (для iPhone).