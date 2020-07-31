Кожен четвертий боржник "Рівнегаз Збуту" укладає договір реструктуризації

Газовий вентиль (dtek.com)

За словами прес-служби, роз’яснювальна робота дала позитивні результати

Станом на 1 липня заборгованість населення перед ТОВ "Рівнегаз Збут" склала 183,721 млн гривень. Кожен четвертий боржник звернувся за консультацією щодо можливості укласти договір реструктуризації.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На жаль, не всім споживачам вдається розраховуватися за спожитий газ вчасно. У кожного свої нюанси, тому кожен випадок потребує індивідуального підходу, – коментує ситуацію щодо боржників начальник відділу продажу фізичним особам ТОВ "Рівнегаз Збут" Тетяна Парфенюк. – Втім для кожного клієнта знаходимо час, спосіб вирішення питання, аби в подальшому накопичений борг не став причиною припинення газопостачання. Оскільки логічно, що його відновлення потягне додаткові витрати."

За словами прес-служби, отримувачам субсидій, що мають борг, договір реструктуризації гарантуватиме подальшу підтримку від держави у вигляді отримання/перепризначення субсидії. У випадку порушення обумовлених термінів платежів, "Рівнегаз Збут" залишає за собою право розірвати договірні зобов’язання в односторонньому порядку без повідомлення та вжити заходів щодо примусового стягнення боргів відповідно до чинного законодавства.

"Для укладання договору реструктуризації боргу клієнтам необхідно звернутися до відділу продажів фізичним особам ТОВ "Рівнегаз Збут" за місцем проживання (Рівне, Здолбунів, Сарни, Гоща, Березне, Дубно, Млинів, Радивилів) для написання відповідної заяви. Окрім того, для укладання договору реструктуризації при собі необхідно мати: копію паспорта громадянина України; копії документів, якими визначено право власності чи користування побутового споживача на об’єкт або ж (за необхідності) належним чином оформлену довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору про реструктуризацію заборгованості. Нагадуємо, що вчасний розрахунок за спожитий газ позбавить зайвих турбот та витрат", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що для клієнтів "Рівнегаз Збут" діють зручні онлайн-сервіси, що дозволяють усі розрахунки за спожитий газ проводити дистанційно. Для цього слід зареєструвати Особистий кабінет на сайті 104.ua або ж скористатися Viber-ботом 7104ua, Telegram-ботом 7104ua, чи мобільними додатками 104Mobile (для Android) та 104Mobile Light (для iPhone).