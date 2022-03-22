С каждым днем все очевиднее становится значение понятия "денацификация", - Зеленский

В Харькове при обстреле города российской артиллерией был убит Борис Романченко, бывший узник нацистских концлагерей. Ему было 96 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.
"Вдумайтесь, пожалуйста, сколько всего он прошел. Он выжил в Бухенвальде, в Дора-Миттельбау, Пенемюнде и Берген-Бельзене – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит русским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке" - подчеркнул президент Украины.
Владимир Зеленский также добавил, что с каждым днем войны украинцам все очевиднее становится то, что для России означает понятие денацификации.
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